Звезды КХЛ сыграли на озере! Яковлев и Панин провели матч для детей на открытом воздухе

Репортаж с «Уральской классики».

Вратари-герои

Второй год подряд Егор Яковлев и Григорий Панин проводят «Уральскую классику» на живописном башкирском озере Банное. Собирают детей из близлежащих городов и деревень, формируют команды по возрастам и играют на открытом воздухе, приглашая известных спортивных личностей. Вчера на коньках можно было увидеть лыжника — олимпийского чемпиона Александра Легкова, экс-тренера сборной России по ОФП Дмитрия Яшанькина, завершивших карьеру хоккеистов: Василия Кошечкина, который играл в поле, Антона Белова с супругой, Максима Гончарова и Андрея Зубарева.

Посыл масштабного события, сравнимого с Матчем звезд, прост: сделать праздник для любящей хоккей детворы. Мальчишки фотографировались, общались и вышли на лед вместе с игроками КХЛ. Уверен, если подсчитать общее количество фото, сделанных в субботу на Банном, можно установить какой-нибудь рекорд. Хоккеисты и приглашенные гости приветливо соглашались на просьбы болельщиков, несмотря на крепкий мороз. Погода только подчеркнула антураж уличного хоккея: минус 16, лед, снежный пейзаж. «Уральская классика» перенесла многих участников в детство.

— Все детство мы провели во дворе на «коробке», — признавался нападающий «Металлурга» Егор Коробкин. — Поэтому такая погода нас не пугает. Тепло оделись, побегали, чуть-чуть разогрелись. Можно даже куртку уже снимать.

Раздеваться точно не хотелось вратарям — Илье Ежову из «Салавата Юлаева» и Александру Судницыну из «Металлурга». Голкиперов, которые почти не уходили со льда, было жаль больше всего. Всем участникам выдавали специальные согревающие стельки. Первыми под удар мороза попадают стопы. Все хоккеисты по-разному описали их действия, но все-таки отмечали пользу. «Греют, но не сразу», «Тепло почувствовал минут через 40» — примерно такие отзывы я получил.

Вратари основательно утеплились. Судницын подсмотрел идею Владислава Подъяпольского на Матче звезд и дополнил шлем шапкой с помпоном в оранжевых цветах команды Яковлева. Ежов спасался от палящего солнца темными очками, которые симпатично смотрелись под маской. От хоккеистов поступали предложения побольше нагрузить вратарей работой, чтобы не замерзали. Если бы вручались MVP «Уральской классики», то я отдал бы награды двум героям субботы — Судницыну и Ежову. Главное, чтобы никто не заболел.

— Ежик (Илья Ежов. — Прим. «СЭ») на месте не стоит, — подметил защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков. — Крутится вокруг себя, пытается согреться.

Игроки отогревались в юрте горячим чаем и пловом. Хотя ближе к середине мероприятия все вошли во вкус. И на вопросы: «Вам холодно?» — отвечали с большим оптимизмом.

— Сейчас уже нормально, — говорил Бирюков. — Вначале было прохладно. Сейчас — хорошо, уже привыкли. Может, солнце лучше греть стало.

— Тяжело пришлось отпрашиваться у вашего главного тренера?

— У нас сегодня выходной. Виктор Николаевич вошел в положение. Такие мероприятия проходят не каждый день. Тем более мы все взрослые люди. Хорошо утеплились. Стельки подогревают.

— Они правда помогают?

— Да. Только почему-то через час начали греть.

— Озеро Банное хоть и находится на территории Башкирии, считается продолжением Магнитогорска. Можно сказать, что «Уральская классика» — еще и шанс оценить местные красоты, чтобы не отождествлять город только с заводами?

— Конечно. У озера идеальное месторасположение. Когда приехал играть в Уфу, спрашивал у местных ребят: «Куда вы ездите отдыхать?» Они говорят: Банное, Абзаково. Я удивился! Это ведь рядом с Магнитогорском, но сюда все едут отдыхать.

Тренеры Мыскина и Гаджиев

Тренерами выбрали известную теннисистку Анастасию Мыскину и президента AMC Fight Nights Камила Гаджиева. Промоутер приезжал на Банное в прошлом году в роли игрока. Теперь Камила повысили до тренера. Без драки на льду не обошлось — в концовке публику повеселили блогеры, которые устроили шуточный бой. «Уральскую классику» второй год подряд выиграла команда Панина, но результат, счет и количество шайб интересовали меньше всего. Хотя отметил бы гол Кошечкина, который забил с лета. Впрочем, это неудивительно, ведь командой Василия руководила бывшая теннисистка.

— Такие мероприятия проводятся для детей, чтобы они получили удовольствие. Огромная благодарность ребятам, которые организовали и провели такое масштабное событие, — отметила Анастасия Мыскина.

— Ваш оппонент — Камил Гаджиев. Не боитесь, что на льду начнутся драки?

— Минуточку! Мы с ним взаимодействовали в Казани на благотворительном футбольном матче. Так что все нормально, мы справляемся.

— В прошлом году помню проблему, что не все дети успели сыграть. Как сейчас?

— Сейчас все хорошо. Я в прошлом году не приезжала — сейчас участвую впервые. У меня классные помощники, которые помогают мне, чтобы все дети сыграли.

— В Тольятти проведете подобный матч?

— Хорошая идея. Я подумаю.

Гаджиев очень доходчиво объяснил, почему на «Уральской классике» тренировал именно команду Панина.

— В прошлом году я делал публикацию отсюда. И написал: Челябинская область, Магнитогорск, озеро Банное и так далее. И попал под приличную раздачу от башкир. Мне ответили: Камил, учи географию! Банное — это Башкирия. Понял, что есть должок перед башкирской аудиторией, поэтому поддерживаю команду «Салават Юлаев».

— Как вам в роли тренера?

— Здесь я никому не объясню, как играть в хоккей. Пара мотивирующих фраз из серии: «Не забьете — одеваетесь и едете домой». И все забивают, все работает.

Серьезные делегации прибыли из «Металлурга» и «Салавата Юлаева». Судницын, Карпов, Зернов и Коробкин сыграли за команду Яковлева. Ежов, Алалыкин, Пустозеров, Башкиров, Кулемин, Коледов, Сучков, Хафизуллин, Бирюков и Тимкин присоединились к команде Панина. Когда еще увидишь, как звезды КХЛ гоняют шайбу на озере с детишками, смеются, дурачатся и кайфуют от уличного хоккея. Набережная превратилась в импровизированную трибуну. Болельщиков собралось немало. Все тепло приветствовали своих любимчиков. Банное связывает Магнитогорск и Башкирию, поэтому поддерживали в субботу всех: и «Металлург», и «Салават Юлаев».

— Спасибо Андрею Владимировичу [Разину], он пошел на такие уступки, — говорит Егор Яковлев. — До этого нам дали семь дней выходных. В пятницу буквально один день потренировались. Я его изначально попросил передвинуть тренировку на час, чтобы потренироваться и приехать на Банное. Но он сказал: не надо, езжайте так, бери ребят, которые тебе нужны. А в воскресенье у нас снова «баллоны».

Победили дети

До прошлой недели настоящая зима еще не окутала Урал. Держались умеренные температуры, иногда около нуля градусов. «Уральская классика» проводится на льду, поэтому основательно застывшая прибрежная часть озера — обязательное условие. Яковлев признался, что рассматривали вариант переноса мероприятия в другое место, если бы лед не схватился. Но погода помогла: на неделе окрестности встретили суровые морозы до минус 35 градусов. Толщина льда позволила провести матчи в полном объеме и подарить праздник детям.