Бывший пресс-атташе сборной России Канашенок: «Захаркин спросил: «Быков везде. А Захаркин-то где?!»
Бывший пресс-атташе сборной России по хоккею Василий Канашенок в интервью «СЭ» рассказал о разговоре с Игорем Захаркиным во время этапа Евротура в Стокгольме.
— Что хотел обсудить Захаркин?
— Стокгольм — это первый этап Евротура, куда я поехал как пресс-атташе. Сезон-2007/08. Что-то еще писал на сайт ФХР. После второго матча вызывает Захаркин: «Мне надо с тобой, Вася, серьезно поговорить». Я думаю — что такое? Немножко струхнул!
— Что ответили?
— Говорю ему как в анекдоте: «Вы, Игорь Владимирович, меня родиной не пугайте!» Он молодец, юмор понял.
— А потом?
— Вдруг стал серьезнее: «Вась, так нельзя! Ну что ты пишешь все время?» Я говорю: «А что?» Распахивает ноутбук. Показывает: «Быков, Быков, Быков сказал, Быков тут, Быков там. А Захаркин-то где?!»
— Что вы ответили?
— Я растерялся: «Так это же Вячеслав Аркадьевич сказал на пресс-конференции, прямая речь».
— И что?
— «Но я-то думаю так же! Давай пиши: «Быков и Захаркин сказали».
— Согласились?
— «Хорошо», — отвечаю. В следующую заметку вставил: «По мнению Захаркина».
— Отследил?
— Игорь Владимирович все отследил. Встречает меня: «О! Теперь нормально. Мы же вдвоем, общее дело делаем! Вася, правильно?» — «Безусловно».
— Вы вообще часто выполняли личные просьбы тренеров?
— Было много личных просьб, которые я вообще не обязан был делать. Но раз по-дружески просили — пожалуйста.
Вячеслав Быков возглавил сборную России в 2006 году, Игорь Захаркин работал вместе с ним. При этом штабе национальная команда выиграла чемпионаты мира 2008 и 2009 годов. Быков и Захаркин также вместе работали на клубном уровне.