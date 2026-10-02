Бывший пресс-атташе сборной России Канашенок: «Захаркин спросил: «Быков везде. А Захаркин-то где?!»

Бывший пресс-атташе сборной России по хоккею Василий Канашенок в интервью «СЭ» рассказал о разговоре с Игорем Захаркиным во время этапа Евротура в Стокгольме.

— Что хотел обсудить Захаркин?

— Стокгольм — это первый этап Евротура, куда я поехал как пресс-атташе. Сезон-2007/08. Что-то еще писал на сайт ФХР. После второго матча вызывает Захаркин: «Мне надо с тобой, Вася, серьезно поговорить». Я думаю — что такое? Немножко струхнул!

— Что ответили?

— Говорю ему как в анекдоте: «Вы, Игорь Владимирович, меня родиной не пугайте!» Он молодец, юмор понял.

— А потом?

— Вдруг стал серьезнее: «Вась, так нельзя! Ну что ты пишешь все время?» Я говорю: «А что?» Распахивает ноутбук. Показывает: «Быков, Быков, Быков сказал, Быков тут, Быков там. А Захаркин-то где?!»

— Что вы ответили?

— Я растерялся: «Так это же Вячеслав Аркадьевич сказал на пресс-конференции, прямая речь».

— И что?

— «Но я-то думаю так же! Давай пиши: «Быков и Захаркин сказали».

— Согласились?

— «Хорошо», — отвечаю. В следующую заметку вставил: «По мнению Захаркина».

— Отследил?

— Игорь Владимирович все отследил. Встречает меня: «О! Теперь нормально. Мы же вдвоем, общее дело делаем! Вася, правильно?» — «Безусловно».

— Вы вообще часто выполняли личные просьбы тренеров?

— Было много личных просьб, которые я вообще не обязан был делать. Но раз по-дружески просили — пожалуйста.

Вячеслав Быков возглавил сборную России в 2006 году, Игорь Захаркин работал вместе с ним. При этом штабе национальная команда выиграла чемпионаты мира 2008 и 2009 годов. Быков и Захаркин также вместе работали на клубном уровне.