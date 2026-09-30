Известный детский тренер назвал Овечкина, Кучерова и Радулова сильнейшими российскими хоккеистами

Детский тренер Павел Баулин в эксклюзивном интервью «СЭ» назвал трех российских хоккеистов, которых считает одними из сильнейших на данный момент.

— Сильных игроков очень много, поэтому выделить только троих тяжело. Но если говорить о тех, кто приходит в голову сейчас, то, конечно, Александр Овечкин. Человек забил больше всех голов в НХЛ. При этом мне кажется, что с возрастом он изменился. Если раньше был в большей степени зациклен именно на голах, то сейчас может отдать такую передачу, что думаешь: красавец.

Потом, наверное, Никита Кучеров. Он умеет на площадке практически все. По-игровому злой, с огромным мастерством. Одно слово — мастерюга.

И Александр Радулов. Мне кажется, в какую команду он ни придет, она всегда будет бороться за чемпионство. Потому что рядом с таким хоккеистом невозможно играть плохо. И тренироваться вполсилы, думаю, он тоже никому не даст.

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