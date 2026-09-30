Хоккей
Сборная России
Новости
Уведомления
Главная
Хоккей
Россия
Известный детский тренер назвал Овечкина, Кучерова и Радулова сильнейшими российскими хоккеистами

Известный детский тренер назвал Овечкина, Кучерова и Радулова сильнейшими российскими хоккеистами

Артур Хайруллин
Обозреватель

Детский тренер Павел Баулин в эксклюзивном интервью «СЭ» назвал трех российских хоккеистов, которых считает одними из сильнейших на данный момент.

— Сильных игроков очень много, поэтому выделить только троих тяжело. Но если говорить о тех, кто приходит в голову сейчас, то, конечно, Александр Овечкин. Человек забил больше всех голов в НХЛ. При этом мне кажется, что с возрастом он изменился. Если раньше был в большей степени зациклен именно на голах, то сейчас может отдать такую передачу, что думаешь: красавец.

Потом, наверное, Никита Кучеров. Он умеет на площадке практически все. По-игровому злой, с огромным мастерством. Одно слово — мастерюга.

И Александр Радулов. Мне кажется, в какую команду он ни придет, она всегда будет бороться за чемпионство. Потому что рядом с таким хоккеистом невозможно играть плохо. И тренироваться вполсилы, думаю, он тоже никому не даст.

Павел Баулин.«Ночью дети должны спать, а не залипать в телефонах». Интервью топового детского тренера

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Овечкин
Александр Радулов
Никита Кучеров
Хоккей
Читайте также
Овечкин готов к новому сезону. «Вашингтон» ждет настоящее испытание на старте
115 обвинений против «Манчестер Сити». Как работали финансовые схемы и что грозит клубу
Головин закрыл главный скандал, Карпину подняли ответственность, а Сафонов «подубил» поле. Что происходит в сборной России
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
Старт сезона КХЛ. Ларионов-младший в СКА. Травмы «Авангарда»
Старт сезона КХЛ. Ларионов-младший в СКА. Травмы «Авангарда»
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шакир Мухамадуллин: обмен из «Сан-Хосе», контракт с «Эдмонтоном»
Шакир Мухамадуллин: обмен из «Сан-Хосе», контракт с «Эдмонтоном»
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Детский тренер Баулин: «Ночью дети должны спать, а не залипать в телефонах»
Новости
RSS RSS
Все новости