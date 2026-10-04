Марченко забросил первую шайбу за «Торонто». Но «Оттава» испортила праздник

«Мэйпл Лифс» потерпели второе поражение в трех стартовых матчах сезона.

НХЛ. Регулярный чемпионат

4 октября, 02:00. Scotiabank Arena (Торонто) Торонто Оттава

Кирилл Марченко забросил первую шайбу за «Торонто Мэйпл Лифс». Российский нападающий отличился в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» и вывел команду вперед во втором периоде. Но удержать преимущество хозяева не смогли: «Сенаторз» победили со счетом 3:2.

Первый гол в новой команде

Марченко забил в середине второго периода. «Торонто» получил большинство и выиграл вбрасывание, а Кирилл оказался в нужной точке у правого края ворот и сразу получил от Даррена Рэддиша зрячую передачу с синей линии. 26-летний форвард принял шайбу, сместился ближе к воротам и точно бросил — голкипер Линус Улльмарк гостей не спас.

Для Кирилла это первый гол в форме «Мэйпл Лифс». «Потрясающее чувство, — сказал Марченко после игры. — Очень счастлив, но был бы намного счастливее, если бы мы сегодня победили. Это невероятные ощущения — как меня поддерживали болельщики и партнеры на льду. Но нам все равно нужно найти способ выигрывать такие матчи».

После шайбы россиянина казалось, что хозяева взяли непростой матч под контроль: во втором периоде они перебросали соперника 14-4. Но «Сенаторз» выдержали и ответили еще до перерыва — Майкл Амадио сделал 2:2.

Марченко же еще несколько раз оказывался в центре внимания — уже не в самом приятном контексте. Россиянин получил два штрафа: сначала за задержку клюшкой, а затем за опасную игру. «Торонто» оба меньшинства пережил, но эти удаления добавили хозяевам лишнего напряжения в концовке.

«Это была просто борьба за шайбу. Но штраф есть штраф. Виноват. В следующий раз сыграю лучше в такие моменты», — поделился Кирилл.

Всего форвард провел на площадке 19 минут и 26 секунд, дважды бросил в створ и закончил встречу с показателем полезности «-1».

Решающий гол болельщики увидели в третьем периоде. Стефен Холлидэй добил шайбу в ворота Сергея Бобровского и принес «Оттаве» победу. Российский голкипер за матч отразил 26 бросков, но этого оказалось недостаточно.

Марченко в «Торонто» меньше недели

Кирилл продолжает осваиваться в «Торонто». Напомним, «Мэйпл Лифс» получили 26-летнего форварда в конце сентября в результате крупного обмена с «Коламбусом».

Вместе с ним в Канаду переехали нападающий Майлз Вуд и вратарь Элвис Мерзликинс. В обратном направлении отправились Мэттью Найс, Стивен Лоренц и защитник Эмиль Андре. Также «Блю Джекетс» получили выбор во втором раунде драфта-2027.

Сразу после обмена Марченко подписал с «Мэйпл Лифс» шестилетний контракт на 75 миллионов долларов, соглашение вступит в силу с сезона-2027/28.

Генеральный менеджер «Торонто» Джон Чайка ранее говорил о качествах россиянина: «У него есть способность создавать моменты и забивать голы. Он отлично бросает правой рукой и дает нам вариативность в большинстве и по всей зоне атаки. Получить лучшего бомбардира в расцвете сил, иметь возможность заключить с ним контракт на его лучшие годы по цене, которая будет для нас выгодной... Мы посчитали это хорошей возможностью».

В «Коламбусе» Марченко действительно был одним из главных снайперов. Он лидировал среди игроков «Блю Джекетс» по заброшенным шайбам в каждом из трех последних сезонов. А в минувшей кампании набрал 67 очков (27 голов + 40 передач) в 76 матчах. Теперь от него ждут результативности и в «Торонто».

Первый гол Марченко в новом клубе пришел довольно быстро — меньше чем через неделю после обмена. Нужно продолжать в том же духе и помогать команде набирать форму: пока что у «Мэйпл Лифс» два поражения в трех играх на старте сезона.