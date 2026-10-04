Марченко забросил первую шайбу за «Торонто». Но «Оттава» испортила праздник
Кирилл Марченко забросил первую шайбу за «Торонто Мэйпл Лифс». Российский нападающий отличился в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» и вывел команду вперед во втором периоде. Но удержать преимущество хозяева не смогли: «Сенаторз» победили со счетом 3:2.
Первый гол в новой команде
Марченко забил в середине второго периода. «Торонто» получил большинство и выиграл вбрасывание, а Кирилл оказался в нужной точке у правого края ворот и сразу получил от Даррена Рэддиша зрячую передачу с синей линии. 26-летний форвард принял шайбу, сместился ближе к воротам и точно бросил — голкипер Линус Улльмарк гостей не спас.
Для Кирилла это первый гол в форме «Мэйпл Лифс». «Потрясающее чувство, — сказал Марченко после игры. — Очень счастлив, но был бы намного счастливее, если бы мы сегодня победили. Это невероятные ощущения — как меня поддерживали болельщики и партнеры на льду. Но нам все равно нужно найти способ выигрывать такие матчи».
После шайбы россиянина казалось, что хозяева взяли непростой матч под контроль: во втором периоде они перебросали соперника 14-4. Но «Сенаторз» выдержали и ответили еще до перерыва — Майкл Амадио сделал 2:2.
Марченко же еще несколько раз оказывался в центре внимания — уже не в самом приятном контексте. Россиянин получил два штрафа: сначала за задержку клюшкой, а затем за опасную игру. «Торонто» оба меньшинства пережил, но эти удаления добавили хозяевам лишнего напряжения в концовке.
«Это была просто борьба за шайбу. Но штраф есть штраф. Виноват. В следующий раз сыграю лучше в такие моменты», — поделился Кирилл.
Всего форвард провел на площадке 19 минут и 26 секунд, дважды бросил в створ и закончил встречу с показателем полезности «-1».
Решающий гол болельщики увидели в третьем периоде. Стефен Холлидэй добил шайбу в ворота Сергея Бобровского и принес «Оттаве» победу. Российский голкипер за матч отразил 26 бросков, но этого оказалось недостаточно.
Марченко в «Торонто» меньше недели
Кирилл продолжает осваиваться в «Торонто». Напомним, «Мэйпл Лифс» получили 26-летнего форварда в конце сентября в результате крупного обмена с «Коламбусом».
Вместе с ним в Канаду переехали нападающий Майлз Вуд и вратарь Элвис Мерзликинс. В обратном направлении отправились Мэттью Найс, Стивен Лоренц и защитник Эмиль Андре. Также «Блю Джекетс» получили выбор во втором раунде драфта-2027.
Сразу после обмена Марченко подписал с «Мэйпл Лифс» шестилетний контракт на 75 миллионов долларов, соглашение вступит в силу с сезона-2027/28.
Генеральный менеджер «Торонто» Джон Чайка ранее говорил о качествах россиянина: «У него есть способность создавать моменты и забивать голы. Он отлично бросает правой рукой и дает нам вариативность в большинстве и по всей зоне атаки. Получить лучшего бомбардира в расцвете сил, иметь возможность заключить с ним контракт на его лучшие годы по цене, которая будет для нас выгодной... Мы посчитали это хорошей возможностью».
В «Коламбусе» Марченко действительно был одним из главных снайперов. Он лидировал среди игроков «Блю Джекетс» по заброшенным шайбам в каждом из трех последних сезонов. А в минувшей кампании набрал 67 очков (27 голов + 40 передач) в 76 матчах. Теперь от него ждут результативности и в «Торонто».
Первый гол Марченко в новом клубе пришел довольно быстро — меньше чем через неделю после обмена. Нужно продолжать в том же духе и помогать команде набирать форму: пока что у «Мэйпл Лифс» два поражения в трех играх на старте сезона.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|2
|2
|0
|4
|2
|Рейнджерс
|3
|2
|1
|4
|3
|Каролина
|3
|1
|2
|3
|4
|Айлендерс
|2
|1
|1
|2
|5
|Вашингтон
|2
|1
|1
|2
|6
|Коламбус
|2
|1
|1
|2
|7
|Нью-Джерси
|2
|1
|1
|2
|8
|Филадельфия
|3
|0
|3
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|3
|2
|1
|4
|2
|Монреаль
|2
|1
|1
|3
|3
|Флорида
|2
|1
|1
|3
|4
|Оттава
|1
|1
|0
|2
|5
|Баффало
|2
|1
|1
|2
|6
|Тампа-Бэй
|2
|1
|1
|2
|7
|Торонто
|3
|1
|2
|2
|8
|Детройт
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|2
|2
|0
|4
|2
|Юта
|2
|2
|0
|4
|3
|Миннесота
|2
|2
|0
|4
|4
|Сент-Луис
|2
|1
|1
|2
|5
|Нэшвилл
|2
|1
|1
|2
|6
|Виннипег
|1
|0
|1
|1
|7
|Даллас
|2
|0
|2
|0
|8
|Чикаго
|3
|0
|3
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|3
|2
|1
|5
|2
|Сан-Хосе
|2
|2
|0
|4
|3
|Ванкувер
|3
|2
|1
|4
|4
|Анахайм
|1
|1
|0
|2
|5
|Сиэтл
|2
|1
|1
|2
|6
|Вегас
|2
|1
|1
|2
|7
|Лос-Анджелес
|2
|0
|2
|1
|8
|Калгари
|2
|0
|2
|0
|4.10
|02:00
|Филадельфия – Каролина
|2 : 3 ОТ
|4.10
|02:00
|Эдмонтон – Сиэтл
|3 : 1
|4.10
|02:00
|Торонто – Оттава
|2 : 3
|4.10
|02:00
|Тампа-Бэй – Вашингтон
|3 : 1
|4.10
|02:00
|Коламбус – Юта
|1 : 4
|4.10
|02:00
|Питтсбург – Монреаль
|6 : 5 ОТ
|4.10
|02:00
|Баффало – Чикаго
|4 : 3
|4.10
|02:30
|Айлендерс – Нью-Джерси
|6 : 0
|4.10
|03:00
|Нэшвилл – Даллас
|2 : 1
|4.10
|03:00
|Миннесота – Бостон
|4 : 1
|4.10
|04:00
|Колорадо – Сент-Луис
|6 : 1
|4.10
|05:00
|Сан-Хосе – Лос-Анджелес
|5 : 4 ОТ
|4.10
|05:00
|Ванкувер – Калгари
|4 : 1
|4.10
|20:00
|Детройт – Виннипег
|- : -