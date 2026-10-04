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Торонто — Оттава: обзор матча и видео голов — Кирилл Марченко забил первый гол за Мэйпл Лифс в матче НХЛ 4 октября 2026 года

Марченко забросил первую шайбу за «Торонто». Но «Оттава» испортила праздник

Максим Слекишин
корреспондент
Нападающий «Торонто» Кирилл Марченко в борьбе за шайбу с форвардом «Оттавы» Майклом Амадио.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
«Мэйпл Лифс» потерпели второе поражение в трех стартовых матчах сезона.
НХЛ. Регулярный чемпионат
4 октября, 02:00. Scotiabank Arena (Торонто)
Торонто
Оттава

Кирилл Марченко забросил первую шайбу за «Торонто Мэйпл Лифс». Российский нападающий отличился в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» и вывел команду вперед во втором периоде. Но удержать преимущество хозяева не смогли: «Сенаторз» победили со счетом 3:2.

Первый гол в новой команде

Марченко забил в середине второго периода. «Торонто» получил большинство и выиграл вбрасывание, а Кирилл оказался в нужной точке у правого края ворот и сразу получил от Даррена Рэддиша зрячую передачу с синей линии. 26-летний форвард принял шайбу, сместился ближе к воротам и точно бросил — голкипер Линус Улльмарк гостей не спас.

Для Кирилла это первый гол в форме «Мэйпл Лифс». «Потрясающее чувство, — сказал Марченко после игры. — Очень счастлив, но был бы намного счастливее, если бы мы сегодня победили. Это невероятные ощущения — как меня поддерживали болельщики и партнеры на льду. Но нам все равно нужно найти способ выигрывать такие матчи».

После шайбы россиянина казалось, что хозяева взяли непростой матч под контроль: во втором периоде они перебросали соперника 14-4. Но «Сенаторз» выдержали и ответили еще до перерыва — Майкл Амадио сделал 2:2.

Марченко же еще несколько раз оказывался в центре внимания — уже не в самом приятном контексте. Россиянин получил два штрафа: сначала за задержку клюшкой, а затем за опасную игру. «Торонто» оба меньшинства пережил, но эти удаления добавили хозяевам лишнего напряжения в концовке.

«Это была просто борьба за шайбу. Но штраф есть штраф. Виноват. В следующий раз сыграю лучше в такие моменты», — поделился Кирилл.

Всего форвард провел на площадке 19 минут и 26 секунд, дважды бросил в створ и закончил встречу с показателем полезности «-1».

Решающий гол болельщики увидели в третьем периоде. Стефен Холлидэй добил шайбу в ворота Сергея Бобровского и принес «Оттаве» победу. Российский голкипер за матч отразил 26 бросков, но этого оказалось недостаточно.

Марченко в «Торонто» меньше недели

Кирилл продолжает осваиваться в «Торонто». Напомним, «Мэйпл Лифс» получили 26-летнего форварда в конце сентября в результате крупного обмена с «Коламбусом».

Вместе с ним в Канаду переехали нападающий Майлз Вуд и вратарь Элвис Мерзликинс. В обратном направлении отправились Мэттью Найс, Стивен Лоренц и защитник Эмиль Андре. Также «Блю Джекетс» получили выбор во втором раунде драфта-2027.

Сразу после обмена Марченко подписал с «Мэйпл Лифс» шестилетний контракт на 75 миллионов долларов, соглашение вступит в силу с сезона-2027/28.

Генеральный менеджер «Торонто» Джон Чайка ранее говорил о качествах россиянина: «У него есть способность создавать моменты и забивать голы. Он отлично бросает правой рукой и дает нам вариативность в большинстве и по всей зоне атаки. Получить лучшего бомбардира в расцвете сил, иметь возможность заключить с ним контракт на его лучшие годы по цене, которая будет для нас выгодной... Мы посчитали это хорошей возможностью».

Кирилл Марченко.«Все о таком мечтают». Марченко: обмен из «Коламбуса», новый контракт, дебют в «Торонто»

В «Коламбусе» Марченко действительно был одним из главных снайперов. Он лидировал среди игроков «Блю Джекетс» по заброшенным шайбам в каждом из трех последних сезонов. А в минувшей кампании набрал 67 очков (27 голов + 40 передач) в 76 матчах. Теперь от него ждут результативности и в «Торонто».

Первый гол Марченко в новом клубе пришел довольно быстро — меньше чем через неделю после обмена. Нужно продолжать в том же духе и помогать команде набирать форму: пока что у «Мэйпл Лифс» два поражения в трех играх на старте сезона.

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Кирилл Марченко
Хоккей
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
ХК Торонто Мэйпл Лифс
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1 Питтсбург 2 2 0 4
2 Рейнджерс 3 2 1 4
3 Каролина 3 1 2 3
4 Айлендерс 2 1 1 2
5 Вашингтон 2 1 1 2
6 Коламбус 2 1 1 2
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8 Филадельфия 3 0 3 2
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 3 2 1 4
2 Монреаль 2 1 1 3
3 Флорида 2 1 1 3
4 Оттава 1 1 0 2
5 Баффало 2 1 1 2
6 Тампа-Бэй 2 1 1 2
7 Торонто 3 1 2 2
8 Детройт 1 0 1 0
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 2 2 0 4
2 Юта 2 2 0 4
3 Миннесота 2 2 0 4
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Тихоокеанский дивизион И В П О
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4.10 02:00 Филадельфия – Каролина 2 : 3 ОТ
4.10 02:00 Эдмонтон – Сиэтл 3 : 1
4.10 02:00 Торонто – Оттава 2 : 3
4.10 02:00 Тампа-Бэй – Вашингтон 3 : 1
4.10 02:00 Коламбус – Юта 1 : 4
4.10 02:00 Питтсбург – Монреаль 6 : 5 ОТ
4.10 02:00 Баффало – Чикаго 4 : 3
4.10 02:30 Айлендерс – Нью-Джерси 6 : 0
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