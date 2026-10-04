«Эдмонтон» — «Сиэтл:» видеообзор матча НХЛ

«Эдмонтон» на своем льду победил «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. Игра прошла в воскресенье, 4 октября.

Российский нападающий хозяев Василий Подколзин отметился результативной передачей.

«Эдмонтон» выиграл второй матч подряд, а у «Сиэтла» первое поражение в сезоне.

«Сиэтл» 5 октября примет «Калгари», «Эдмонтон» 8 октября встретится в гостях с «Анахаймом».