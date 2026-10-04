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Лучшие снайперы НХЛ, 4 октября 2026: топ-10 регулярного чемпионата, лидеры по голам — Бушар, Подколзин, Капризов

Бушар с четырьмя голами лидирует в гонке снайперов НХЛ, у Подколзина и Капризова по три шайбы

Алина Савинова

Защитник «Эдмонтона» Эван Бушар возглавляет список лучших снайперов НХЛ сезона-2026/27 на 4 октября.

26-летний канадец забил 4 гола в 3 матчах.

Россияне Василий Подколзин («Эдмонтон») и Кирилл Капризов («Миннесота») забросили по 3 шайбы и идут в топ-10. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин пока не забил.

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 4 октября 2026 года:

1. Эван Бушар («Эдмонтон») — 4 гола в 3 матчах

2. Дилан Гюнтер («Юта») — 3 гола в 2 матчах

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 3 гола в 3 матчах

4. Пол Коттер («Ванкувер») — 3 гола в 3 матчах

5. Василий Подколзин («Эдмонтон») — 3 гола в 3 матчах

6. Арттури Лехконен («Колорадо») — 3 гола в 2 матчах

7. Себастьян Ахо («Каролина») — 3 гола в 3 матчах

8. Марко Росси («Ванкувер») — 3 гола в 3 матчах

9. Ник Шмальц («Юта») — 3 гола в 2 матчах

10. Кирилл Капризов («Миннесота») — 3 гола в 2 матчах

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Василий Подколзин
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
Эван Бушар
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4 Питтсбург 4 2 2 4
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8 Филадельфия 4 0 4 2
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 4 2 2 6
2 Оттава 3 2 1 4
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4 Баффало 3 2 1 4
5 Торонто 4 2 2 4
6 Бостон 4 2 2 4
7 Монреаль 3 1 2 3
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Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 4 3 1 7
2 Юта 4 3 1 6
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