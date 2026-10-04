Бушар с четырьмя голами лидирует в гонке снайперов НХЛ, у Подколзина и Капризова по три шайбы
Защитник «Эдмонтона» Эван Бушар возглавляет список лучших снайперов НХЛ сезона-2026/27 на 4 октября.
26-летний канадец забил 4 гола в 3 матчах.
Россияне Василий Подколзин («Эдмонтон») и Кирилл Капризов («Миннесота») забросили по 3 шайбы и идут в топ-10. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин пока не забил.
Лучшие снайперы сезона НХЛ на 4 октября 2026 года:
1. Эван Бушар («Эдмонтон») — 4 гола в 3 матчах
2. Дилан Гюнтер («Юта») — 3 гола в 2 матчах
3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 3 гола в 3 матчах
4. Пол Коттер («Ванкувер») — 3 гола в 3 матчах
5. Василий Подколзин («Эдмонтон») — 3 гола в 3 матчах
6. Арттури Лехконен («Колорадо») — 3 гола в 2 матчах
7. Себастьян Ахо («Каролина») — 3 гола в 3 матчах
8. Марко Росси («Ванкувер») — 3 гола в 3 матчах
9. Ник Шмальц («Юта») — 3 гола в 2 матчах
10. Кирилл Капризов («Миннесота») — 3 гола в 2 матчах
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|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|5
|4
|1
|8
|2
|Каролина
|4
|2
|2
|5
|3
|Вашингтон
|3
|2
|1
|4
|4
|Питтсбург
|4
|2
|2
|4
|5
|Коламбус
|2
|1
|1
|2
|6
|Айлендерс
|3
|1
|2
|2
|7
|Нью-Джерси
|3
|1
|2
|2
|8
|Филадельфия
|4
|0
|4
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|4
|2
|2
|6
|2
|Оттава
|3
|2
|1
|4
|3
|Тампа-Бэй
|3
|2
|1
|4
|4
|Баффало
|3
|2
|1
|4
|5
|Торонто
|4
|2
|2
|4
|6
|Бостон
|4
|2
|2
|4
|7
|Монреаль
|3
|1
|2
|3
|8
|Детройт
|3
|1
|2
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|4
|3
|1
|7
|2
|Юта
|4
|3
|1
|6
|3
|Миннесота
|3
|2
|1
|5
|4
|Колорадо
|3
|2
|1
|4
|5
|Нэшвилл
|3
|1
|2
|3
|6
|Сент-Луис
|3
|1
|2
|2
|7
|Даллас
|3
|1
|2
|2
|8
|Чикаго
|4
|1
|3
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|4
|3
|1
|7
|2
|Вегас
|4
|3
|1
|6
|3
|Анахайм
|3
|2
|1
|4
|4
|Сан-Хосе
|3
|2
|1
|4
|5
|Сиэтл
|4
|2
|2
|4
|6
|Ванкувер
|4
|2
|2
|4
|7
|Лос-Анджелес
|3
|0
|3
|1
|8
|Калгари
|3
|0
|3
|0
|8.10
|02:30
|Виннипег – Колорадо
|3 : 2
|8.10
|02:30
|Вашингтон – Питтсбург
|5 : 3
|8.10
|05:00
|Анахайм – Эдмонтон
|2 : 5