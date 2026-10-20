«Торонто» — «Сан-Хосе»: во сколько начало матча НХЛ
«Торонто Мэйпл Лифс» и «Сан-Хосе Шаркс» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на вторник, 20 октября, по московскому времени. Встреча пройдет на «Скоушабэнк Арене» в Торонто (Канада) и начнется в 02.30 мск.
Следить за счетом и ключевыми событиями игры «Торонто» — «Сан-Хосе» можно в хоккейном матч-центре «СЭ».
Искать трансляции можно в тематических сообществах в социальной сети ВКонтакте и на платформе «VK Видео».
«Торонто» после 9 матчей набрал 8 очков и занимает 13-е место в Восточной конференции. В предыдущей встрече «Мэйпл Лифс» дома уступили «Айлендерс» (1:4).
«Сан-Хосе» заработал 9 очков в 8 матчах и занимает десятое место в Западной конференции. В последней игре «Шаркс» проиграли «Детройту» по буллитам (3:4).
НХЛ: календарь матчей, результаты игр, турнирные таблицы, статистика хоккеистов и последние новости лиги
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|19
|14
|5
|30
|2
|Нефтехимик
|19
|11
|8
|24
|3
|Барыс
|18
|10
|8
|21
|4
|Салават Юлаев
|19
|10
|9
|21
|5
|Ак Барс
|19
|9
|10
|20
|6
|Амур
|17
|9
|8
|19
|7
|Автомобилист
|18
|8
|10
|18
|8
|Сибирь
|19
|7
|12
|17
|9
|Адмирал
|17
|7
|10
|17
|10
|Трактор
|17
|7
|10
|16
|11
|Авангард
|16
|8
|8
|16
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|18
|13
|5
|26
|2
|ЦСКА
|18
|13
|5
|26
|3
|Спартак
|18
|11
|7
|24
|4
|Северсталь
|19
|11
|8
|24
|5
|Шанхай Дрэгонс
|17
|11
|6
|24
|6
|Торпедо НН
|17
|11
|6
|23
|7
|СКА
|17
|9
|8
|19
|8
|Динамо Мн
|18
|6
|12
|18
|9
|Динамо М
|21
|7
|14
|18
|10
|Лада
|18
|2
|16
|9
|11
|Сочи
|17
|4
|13
|8
|24.10
|14:30
|Металлург Мг – Сибирь
|- : -
|24.10
|17:00
|Торпедо НН – Динамо Мн
|- : -