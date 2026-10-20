«Торонто» — «Сан-Хосе»: во сколько начало матча НХЛ

«Торонто Мэйпл Лифс» и «Сан-Хосе Шаркс» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на вторник, 20 октября, по московскому времени. Встреча пройдет на «Скоушабэнк Арене» в Торонто (Канада) и начнется в 02.30 мск.

Следить за счетом и ключевыми событиями игры «Торонто» — «Сан-Хосе» можно в хоккейном матч-центре «СЭ».

Искать трансляции можно в тематических сообществах в социальной сети ВКонтакте и на платформе «VK Видео».

«Торонто» после 9 матчей набрал 8 очков и занимает 13-е место в Восточной конференции. В предыдущей встрече «Мэйпл Лифс» дома уступили «Айлендерс» (1:4).

«Сан-Хосе» заработал 9 очков в 8 матчах и занимает десятое место в Западной конференции. В последней игре «Шаркс» проиграли «Детройту» по буллитам (3:4).

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