Воронков признан первой звездой матча «Питтсбург» — «Коламбус»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Питтсбург» — «Коламбус» (3:4 Б).

Первой звездой признан российский нападающий «Блю Джэкетс» Дмитрий Воронков. 24-летний россиянин оформил дубль.

Второй звездой стал форвард «Пингвинз» Рикард Ракелль, который оформил дубль. Замкнул тройку лучших нападающий «Коламбуса» Адам Фантилли, сравнявший счет в конце третьего периода.