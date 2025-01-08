«Рейнджерс» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ

«Даллас» на выезде выиграл у «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

У нью-йоркской команды дублями отметились Алексис Лафренье и Винс Трочек. Российский форвард Артемий Панарин оформил ассистентский хет-трик.

У «Старз» в основное время отличились Мэтт Дюшен, Евгений Дадонов, Томас Хартли, Джейсон Робертсон. Победную шайбу в овертайме забросил Джейми Бенн.

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