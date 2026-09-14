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The Athletic: защитник Александр Никишин по-прежнему хочет покинуть Каролину

The Athletic: Никишин по-прежнему хочет покинуть «Каролину»

Руслан Минаев

Защитник Александр Никишин по-прежнему настаивает на обмене из «Каролины», сообщает The Athletic.

24-летний россиянин находится в статусе ограниченно свободного агента после истечения контракта с «Харрикейнз». Стороны пока не заключили новое соглашение, при этом просьба Никишина об обмене в другой клуб остается в силе.

Александр Никишин.Никишин может перейти в «Нэшвилл». И взять за ориентир контракт Байума с «Ванкувером» на 9,38 миллиона в год

Сезон-2025/26 стал для россиянина первым полноценным в НХЛ. В регулярном чемпионате он провел 81 матч и набрал 33 (11+22) очка. В 17 встречах плей-офф защитник сделал одну результативную передачу. По итогам сезона Никишин вместе с «Каролиной» стал обладателем Кубка Стэнли. В финальной серии «Харрикейнз» обыграли «Вегас» — 4-2.

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Александр Никишин
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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