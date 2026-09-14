The Athletic: Никишин по-прежнему хочет покинуть «Каролину»

Защитник Александр Никишин по-прежнему настаивает на обмене из «Каролины», сообщает The Athletic.

24-летний россиянин находится в статусе ограниченно свободного агента после истечения контракта с «Харрикейнз». Стороны пока не заключили новое соглашение, при этом просьба Никишина об обмене в другой клуб остается в силе.

Сезон-2025/26 стал для россиянина первым полноценным в НХЛ. В регулярном чемпионате он провел 81 матч и набрал 33 (11+22) очка. В 17 встречах плей-офф защитник сделал одну результативную передачу. По итогам сезона Никишин вместе с «Каролиной» стал обладателем Кубка Стэнли. В финальной серии «Харрикейнз» обыграли «Вегас» — 4-2.