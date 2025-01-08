Еще один дубль и девять голов в семи матчах! Воронков затмил исторический рекорд Кросби и оставил «Питтсбург» без победы

Самый яркий русский хоккеист НХЛ в Новом году.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Коламбус» — 3:4 Б (0:1, 1:0, 2:2, 0:0, 0:1)

Голы: Воронков — 16 (бол., Марченко, Монахэн), 3:20 — 0:1. Бантинг — 13 (бол., Кросби, Карлссон), 20:51 — 1:1. Ракелль — 19 (Карлссон, Грызлик), 40:24 — 2:1. Ракелль — 20 (Кросби), 50:09 — 3:1. Воронков — 17 (Марченко, Фантилли), 52:05 — 3:2. Фантилли — 9 (бол., К. Джонсон, Веренски), 57:24 — 3:3.

Победный буллит: К. Джонсон.

Вратари: Джерри — Мерзликинс.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 23 (3+11+7+2) — 29 (7+10+11+1).

Наши: — - Воронков (20.50/3/0), Марченко (21.00/1/0), Проворов (23.54/3/-1).

8 января. Питтсбург. PPG Paints Arena. 16 060 зрителей.

Когда Дмитрий Воронков уезжал в Северную Америку, невозможно было представить, что он заработает в «Коламбусе» ту роль, которую он действительно получил. Считалось, что это в лучшем случае игрок для нижних звеньев, который будет бегать и толкаться. И даже начинал Воронков лишь с АХЛ, причем не очень удачно. Зато сейчас россиянин — одна из главных звезд «Коламбуса».

К матчу с «Питтсбургом» он подходил в невероятной форме: три дубля в шести играх. На отрезке из десяти игр у Воронкова было восемь шайб и шесть ассистов. Более чем достойный показатель.

Вот и в игре с «Пингвинз» Дмитрий открыл счет уже первым броском, удачно подставив клюшку после наброса от Кирилла Марченко.

Связка Марченко-Воронков — невероятная находка главного тренера «Коламбуса». В центре с ними играет канадец Шон Монахан. Все трое — лучшие бомбардиры «Коламбуса» в этом сезоне среди нападающих. И это несмотря на то, что Воронков почти месяц пропустил из-за травмы.

Дальше «Питтсбург» взял ход встречи под свой контроль, забросив шайбы три подряд. Параллельно случилось еще одно интересное событие: Сидни Кросби стал лучшим в истории НХЛ по выигранным вбрасываниям: на его счету 15 183 победы «на точке».

Но «Коламбус» не был готов так просто отдавать победу прямому конкуренту за место в плей-офф. Надо отметить, что и сами «Пингвины» не прочь порой отдать уже выигранный матч.

Сначала Воронков оформил дубль, вновь здорово поработав на пятаке. А за пару минут до конца основного времени Адам Фантилли сравнял счет.

Удивительно, что «Коламбус» стабильно тащат не ребята вроде Фантилли, Джонсона и Силлинджера, выбранные в первом раунде, а Воронков и Марченко, которых забрали гораздо позже.

В серии буллитов вновь отметились россияне: победный гол на счету Кирилла Марченко. Теперь «Коламбус» уже находится в зоне плей-офф. Все благодаря нашим парням из Ангарска и Барнаула.