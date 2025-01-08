Еще один дубль и девять голов в семи матчах! Воронков затмил исторический рекорд Кросби и оставил «Питтсбург» без победы
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Коламбус» — 3:4 Б (0:1, 1:0, 2:2, 0:0, 0:1)
Голы: Воронков — 16 (бол., Марченко, Монахэн), 3:20 — 0:1. Бантинг — 13 (бол., Кросби, Карлссон), 20:51 — 1:1. Ракелль — 19 (Карлссон, Грызлик), 40:24 — 2:1. Ракелль — 20 (Кросби), 50:09 — 3:1. Воронков — 17 (Марченко, Фантилли), 52:05 — 3:2. Фантилли — 9 (бол., К. Джонсон, Веренски), 57:24 — 3:3.
Победный буллит: К. Джонсон.
Вратари: Джерри — Мерзликинс.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 23 (3+11+7+2) — 29 (7+10+11+1).
Наши: — - Воронков (20.50/3/0), Марченко (21.00/1/0), Проворов (23.54/3/-1).
8 января. Питтсбург. PPG Paints Arena. 16 060 зрителей.
Когда Дмитрий Воронков уезжал в Северную Америку, невозможно было представить, что он заработает в «Коламбусе» ту роль, которую он действительно получил. Считалось, что это в лучшем случае игрок для нижних звеньев, который будет бегать и толкаться. И даже начинал Воронков лишь с АХЛ, причем не очень удачно. Зато сейчас россиянин — одна из главных звезд «Коламбуса».
К матчу с «Питтсбургом» он подходил в невероятной форме: три дубля в шести играх. На отрезке из десяти игр у Воронкова было восемь шайб и шесть ассистов. Более чем достойный показатель.
Вот и в игре с «Пингвинз» Дмитрий открыл счет уже первым броском, удачно подставив клюшку после наброса от Кирилла Марченко.
Связка Марченко-Воронков — невероятная находка главного тренера «Коламбуса». В центре с ними играет канадец Шон Монахан. Все трое — лучшие бомбардиры «Коламбуса» в этом сезоне среди нападающих. И это несмотря на то, что Воронков почти месяц пропустил из-за травмы.
Дальше «Питтсбург» взял ход встречи под свой контроль, забросив шайбы три подряд. Параллельно случилось еще одно интересное событие: Сидни Кросби стал лучшим в истории НХЛ по выигранным вбрасываниям: на его счету 15 183 победы «на точке».
Но «Коламбус» не был готов так просто отдавать победу прямому конкуренту за место в плей-офф. Надо отметить, что и сами «Пингвины» не прочь порой отдать уже выигранный матч.
Сначала Воронков оформил дубль, вновь здорово поработав на пятаке. А за пару минут до конца основного времени Адам Фантилли сравнял счет.
Удивительно, что «Коламбус» стабильно тащат не ребята вроде Фантилли, Джонсона и Силлинджера, выбранные в первом раунде, а Воронков и Марченко, которых забрали гораздо позже.
В серии буллитов вновь отметились россияне: победный гол на счету Кирилла Марченко. Теперь «Коламбус» уже находится в зоне плей-офф. Все благодаря нашим парням из Ангарска и Барнаула.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|40
|26
|14
|56
|2
|Нью-Джерси
|43
|25
|18
|53
|3
|Каролина
|41
|24
|17
|50
|4
|Коламбус
|41
|18
|23
|42
|5
|Питтсбург
|42
|17
|25
|42
|6
|Филадельфия
|41
|17
|24
|39
|7
|Рейнджерс
|40
|18
|22
|38
|8
|Айлендерс
|40
|15
|25
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|42
|27
|15
|56
|2
|Флорида
|41
|24
|17
|50
|3
|Бостон
|43
|20
|23
|45
|4
|Тампа-Бэй
|38
|21
|17
|44
|5
|Оттава
|39
|19
|20
|41
|6
|Монреаль
|40
|19
|21
|41
|7
|Детройт
|40
|18
|22
|40
|8
|Баффало
|41
|15
|26
|35
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|42
|28
|14
|58
|2
|Миннесота
|41
|26
|15
|56
|3
|Даллас
|39
|25
|14
|51
|4
|Колорадо
|41
|25
|16
|51
|5
|Сент-Луис
|42
|19
|23
|42
|6
|Юта
|39
|17
|22
|41
|7
|Нэшвилл
|41
|13
|28
|33
|8
|Чикаго
|40
|13
|27
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|39
|27
|12
|57
|2
|Эдмонтон
|40
|25
|15
|53
|3
|Лос-Анджелес
|38
|23
|15
|51
|4
|Ванкувер
|39
|18
|21
|45
|5
|Калгари
|39
|18
|21
|43
|6
|Анахайм
|39
|17
|22
|38
|7
|Сиэтл
|41
|17
|24
|37
|8
|Сан-Хосе
|42
|13
|29
|32
|8.01
|03:00
|
Филадельфия – Торонто
|2 : 3
|8.01
|03:00
|
Питтсбург – Коламбус
|3 : 4 Б
|8.01
|03:00
|
Рейнджерс – Даллас
|4 : 5 ОТ
|8.01
|03:00
|
Бостон – Эдмонтон
|0 : 4
|8.01
|03:00
|
Детройт – Оттава
|3 : 2 ОТ
|8.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Каролина
|3 : 2
|8.01
|04:00
|
Виннипег – Нэшвилл
|5 : 2
|8.01
|04:00
|
Миннесота – Сент-Луис
|6 : 4
|8.01
|06:00
|
Анахайм – Калгари
|- : -
|8.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Вегас
|- : -