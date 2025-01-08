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Сегодня, 06:45

Еще один дубль и девять голов в семи матчах! Воронков затмил исторический рекорд Кросби и оставил «Питтсбург» без победы

«Коламбус» благодаря дублю Воронкова победил «Питтсбург» в матче НХЛ
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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Дмитрий Воронков.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Самый яркий русский хоккеист НХЛ в Новом году.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Коламбус» — 3:4 Б (0:1, 1:0, 2:2, 0:0, 0:1)
Голы: Воронков — 16 (бол., Марченко, Монахэн), 3:20 — 0:1. Бантинг — 13 (бол., Кросби, Карлссон), 20:51 — 1:1. Ракелль — 19 (Карлссон, Грызлик), 40:24 — 2:1. Ракелль — 20 (Кросби), 50:09 — 3:1. Воронков — 17 (Марченко, Фантилли), 52:05 — 3:2. Фантилли — 9 (бол., К. Джонсон, Веренски), 57:24 — 3:3.
Победный буллит: К. Джонсон.
Вратари: Джерри — Мерзликинс.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 23 (3+11+7+2) — 29 (7+10+11+1).
Наши: — - Воронков (20.50/3/0), Марченко (21.00/1/0), Проворов (23.54/3/-1).
8 января. Питтсбург. PPG Paints Arena. 16 060 зрителей.

Когда Дмитрий Воронков уезжал в Северную Америку, невозможно было представить, что он заработает в «Коламбусе» ту роль, которую он действительно получил. Считалось, что это в лучшем случае игрок для нижних звеньев, который будет бегать и толкаться. И даже начинал Воронков лишь с АХЛ, причем не очень удачно. Зато сейчас россиянин — одна из главных звезд «Коламбуса».

К матчу с «Питтсбургом» он подходил в невероятной форме: три дубля в шести играх. На отрезке из десяти игр у Воронкова было восемь шайб и шесть ассистов. Более чем достойный показатель.

Вот и в игре с «Пингвинз» Дмитрий открыл счет уже первым броском, удачно подставив клюшку после наброса от Кирилла Марченко.

Связка Марченко-Воронков — невероятная находка главного тренера «Коламбуса». В центре с ними играет канадец Шон Монахан. Все трое — лучшие бомбардиры «Коламбуса» в этом сезоне среди нападающих. И это несмотря на то, что Воронков почти месяц пропустил из-за травмы.

Дальше «Питтсбург» взял ход встречи под свой контроль, забросив шайбы три подряд. Параллельно случилось еще одно интересное событие: Сидни Кросби стал лучшим в истории НХЛ по выигранным вбрасываниям: на его счету 15 183 победы «на точке».

Но «Коламбус» не был готов так просто отдавать победу прямому конкуренту за место в плей-офф. Надо отметить, что и сами «Пингвины» не прочь порой отдать уже выигранный матч.

Сначала Воронков оформил дубль, вновь здорово поработав на пятаке. А за пару минут до конца основного времени Адам Фантилли сравнял счет.

Удивительно, что «Коламбус» стабильно тащат не ребята вроде Фантилли, Джонсона и Силлинджера, выбранные в первом раунде, а Воронков и Марченко, которых забрали гораздо позже.

В серии буллитов вновь отметились россияне: победный гол на счету Кирилла Марченко. Теперь «Коламбус» уже находится в зоне плей-офф. Все благодаря нашим парням из Ангарска и Барнаула.

Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Питтсбург Пингвинз
Дмитрий Воронков
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 40 26 14 56
2 Нью-Джерси 43 25 18 53
3 Каролина 41 24 17 50
4 Коламбус 41 18 23 42
5 Питтсбург 42 17 25 42
6 Филадельфия 41 17 24 39
7 Рейнджерс 40 18 22 38
8 Айлендерс 40 15 25 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 42 27 15 56
2 Флорида 41 24 17 50
3 Бостон 43 20 23 45
4 Тампа-Бэй 38 21 17 44
5 Оттава 39 19 20 41
6 Монреаль 40 19 21 41
7 Детройт 40 18 22 40
8 Баффало 41 15 26 35
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 42 28 14 58
2 Миннесота 41 26 15 56
3 Даллас 39 25 14 51
4 Колорадо 41 25 16 51
5 Сент-Луис 42 19 23 42
6 Юта 39 17 22 41
7 Нэшвилл 41 13 28 33
8 Чикаго 40 13 27 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 27 12 57
2 Эдмонтон 40 25 15 53
3 Лос-Анджелес 38 23 15 51
4 Ванкувер 39 18 21 45
5 Калгари 39 18 21 43
6 Анахайм 39 17 22 38
7 Сиэтл 41 17 24 37
8 Сан-Хосе 42 13 29 32
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13.01
8.01 03:00
Филадельфия – Торонто
 2 : 3
8.01 03:00
Питтсбург – Коламбус
 3 : 4 Б
8.01 03:00
Рейнджерс – Даллас
 4 : 5 ОТ
8.01 03:00
Бостон – Эдмонтон
 0 : 4
8.01 03:00
Детройт – Оттава
 3 : 2 ОТ
8.01 03:00
Тампа-Бэй – Каролина
 3 : 2
8.01 04:00
Виннипег – Нэшвилл
 5 : 2
8.01 04:00
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