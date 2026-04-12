«Филадельфия» разгромила «Виннипег» на выезде, у Мичкова гол и результативный пас

«Филадельфия» победила «Виннипег» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:1.

У хозяев единственный гол на счету Хайдна Флери. У гостей забили Портер Мартон, Шон Кутюрье (дубль), Трэвис Санхейм, Джексон Кейтс, Ник Силер и российский нападающий Матвей Мичков, на счету которого также голевой пас.

В сезоне-2025/26 21-летний Мичков в 79 матчах набрал 47 (18+29) очков.

«Виннипег» проиграл после трех побед подряд. Он занимает 10-е место в таблице Западной конференции с 82 очками после 79 игр. «Филадельфия» (94 очка после 80 встреч) располагается на восьмом месте в Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат

12 апреля, 02:00. Canada Life Centre (Виннипег) Виннипег Филадельфия

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