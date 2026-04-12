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12 апреля, 04:44

«Торонто» проиграл «Флориде» на своем льду

Павел Лопатко

«Флорида» победила «Торонто» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

У хозяев дублем отметился Вильям Нюландер, у гостей забили Эту Луостаринен, Коул Рейнхардт, Томаш Носек (дубль), Маки Самоскевич и Эй Джей Грир.

Российский вратарь Даниил Тарасов отразил 17 бросков в створ из 19.

«Торонто» проиграл в пятом матче подряд, занимает 15-е место в таблице Восточной конференции (78 очков после 80 игр). «Флорида» прервала серию из четырех поражений кряду, идет строчкой выше (80 очков после 80 встреч).

НХЛ. Регулярный чемпионат
12 апреля, 02:00. Scotiabank Arena (Торонто)
Торонто
Флорида

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Даниил Тарасов (Флорида)
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