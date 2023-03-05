«Коламбус» уступил «Оттаве», Марченко сделал результативную передачу

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Оттаве» со счетом 2:5.

В составе «Блю Джэкетс» результативной передачей отметился Кирилл Марченко.

После этого матча «Коламбус» с 46 очками занимает последнее место в Восточной конференции, «Оттава» с 68 очками — на десятой строчке.