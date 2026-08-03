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3 августа, 10:39

Бывший защитник клубов НХЛ Хант объявил о завершении карьеры

Сергей Ярошенко

Бывший защитник клубов НХЛ Брэд Хант объявил о завершении карьеры в возрасте 37 лет.

«Хоккей всегда был огромной частью моей жизни. С детства я мечтал играть в НХЛ, эта мечта сбылась. Невероятно благодарен судьбе за каждую возможность и за каждого человека, помогавшего мне на этом пути. Я признателен всем своим командам, одноклубникам и тренерам», — написал Хант в соцсети .

Последний сезон Хант провел в финском «Спорте». Защитник провел 53 матча и набрал 25 (7+18) очков.

В НХЛ Хант выступал за «Эдмонтон», «Сент-Луис», «Нэшвилл», «Вегас», «Миннесоту», «Ванкувер» и «Колорадо». Всего в регулярных чемпионатах лиги защитник провел 288 матчей и набрал 86 (26+60) очков.

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