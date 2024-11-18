«Вашингтон» победил «Вегас», Овечкин оформил хет-трик
«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Вегас» со счетом 5:2.
В составе «Кэпиталз» хет-трик оформил Александр Овечкин забросив одну шайбу в пустые ворота, еще по голу забили Джейкоб Чикран и Якуб Врага. У «Голден Найтс» шайбы забросили Бретт Хауден и Киган Колесар, вратарь Илья Самсонов отразил 20 бросков.
На счету Овечкина 23 (13+10) очка в 17 матчах сезона.
После этого матча «Вашингтон» с 25 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Вегас» с 24 очками — на третьей строчке «Запада».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Вашингтон» — 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)
Голы: Овечкин — 11 (бол., Карлсон, Строум), 5:59 — 0:1. Чикран — 5 (Строум), 12:26 — 0:2. Хауден — 7 (Пьетранджело, Пирсон), 19:52 — 1:2. Врана — 4 (Протас, Сандин), 22:49 — 1:3. Колесар — 5 (Гертл, Айкел), 27:24 — 2:3. Овечкин — 12 (Рой), 37:38 — 2:4. Овечкин — 13 (п.в., Протас, Фехервари), 59:23 — 2:5.
Вратари: Самсонов (27:12 — 27:24, 57:25 — 59:23) — Томпсон.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 41 (6+11+24) — 25 (12+6+7).
Наши: Барбашев (17.48/1/-1), Дорофеев (20.59/5/-2) — Овечкин (14.53/5/+3).
18 ноября. Парадайс. T-Mobile Arena. 17877 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|17
|13
|4
|26
|2
|Нью-Джерси
|21
|12
|9
|26
|3
|Вашингтон
|17
|12
|5
|25
|4
|Рейнджерс
|16
|11
|5
|23
|5
|Филадельфия
|18
|8
|10
|18
|6
|Айлендерс
|18
|7
|11
|18
|7
|Питтсбург
|20
|7
|13
|17
|8
|Коламбус
|17
|6
|11
|14
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|18
|12
|6
|25
|2
|Торонто
|19
|11
|8
|24
|3
|Тампа-Бэй
|16
|9
|7
|19
|4
|Бостон
|19
|8
|11
|19
|5
|Оттава
|17
|8
|9
|17
|6
|Баффало
|18
|8
|10
|17
|7
|Детройт
|17
|7
|10
|15
|8
|Монреаль
|18
|6
|12
|14
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|18
|15
|3
|30
|2
|Миннесота
|17
|11
|6
|25
|3
|Даллас
|16
|11
|5
|22
|4
|Колорадо
|18
|9
|9
|18
|5
|Юта
|17
|7
|10
|17
|6
|Сент-Луис
|19
|8
|11
|17
|7
|Чикаго
|18
|6
|12
|13
|8
|Нэшвилл
|18
|5
|13
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|18
|11
|7
|24
|2
|Лос-Анджелес
|19
|10
|9
|23
|3
|Ванкувер
|16
|9
|7
|21
|4
|Калгари
|18
|9
|9
|21
|5
|Эдмонтон
|18
|9
|9
|20
|6
|Сиэтл
|19
|9
|10
|19
|7
|Анахайм
|16
|6
|10
|14
|8
|Сан-Хосе
|19
|5
|14
|14
|18.11
|01:00
|
Каролина – Сент-Луис
|4 : 1
|18.11
|04:00
|
Вегас – Вашингтон
|2 : 5
|18.11
|05:00
|
Сиэтл – Рейнджерс
|0 : 2
|18.11
|06:00
|
Ванкувер – Нэшвилл
|- : -