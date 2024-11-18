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Сегодня, 06:48

«Вашингтон» победил «Вегас», Овечкин оформил хет-трик

Сергей Разин
корреспондент
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«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Вегас» со счетом 5:2.

В составе «Кэпиталз» хет-трик оформил Александр Овечкин забросив одну шайбу в пустые ворота, еще по голу забили Джейкоб Чикран и Якуб Врага. У «Голден Найтс» шайбы забросили Бретт Хауден и Киган Колесар, вратарь Илья Самсонов отразил 20 бросков.

На счету Овечкина 23 (13+10) очка в 17 матчах сезона.

После этого матча «Вашингтон» с 25 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Вегас» с 24 очками — на третьей строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Вашингтон» — 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)

Голы: Овечкин — 11 (бол., Карлсон, Строум), 5:59 — 0:1. Чикран — 5 (Строум), 12:26 — 0:2. Хауден — 7 (Пьетранджело, Пирсон), 19:52 — 1:2. Врана — 4 (Протас, Сандин), 22:49 — 1:3. Колесар — 5 (Гертл, Айкел), 27:24 — 2:3. Овечкин — 12 (Рой), 37:38 — 2:4. Овечкин — 13 (п.в., Протас, Фехервари), 59:23 — 2:5.

Вратари: Самсонов (27:12 — 27:24, 57:25 — 59:23) — Томпсон.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 41 (6+11+24) — 25 (12+6+7).

Наши: Барбашев (17.48/1/-1), Дорофеев (20.59/5/-2) — Овечкин (14.53/5/+3).

18 ноября. Парадайс. T-Mobile Arena. 17877 зрителей.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Вегас Голден Найтс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 17 13 4 26
2 Нью-Джерси 21 12 9 26
3 Вашингтон 17 12 5 25
4 Рейнджерс 16 11 5 23
5 Филадельфия 18 8 10 18
6 Айлендерс 18 7 11 18
7 Питтсбург 20 7 13 17
8 Коламбус 17 6 11 14
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 18 12 6 25
2 Торонто 19 11 8 24
3 Тампа-Бэй 16 9 7 19
4 Бостон 19 8 11 19
5 Оттава 17 8 9 17
6 Баффало 18 8 10 17
7 Детройт 17 7 10 15
8 Монреаль 18 6 12 14
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 18 15 3 30
2 Миннесота 17 11 6 25
3 Даллас 16 11 5 22
4 Колорадо 18 9 9 18
5 Юта 17 7 10 17
6 Сент-Луис 19 8 11 17
7 Чикаго 18 6 12 13
8 Нэшвилл 18 5 13 13
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 18 11 7 24
2 Лос-Анджелес 19 10 9 23
3 Ванкувер 16 9 7 21
4 Калгари 18 9 9 21
5 Эдмонтон 18 9 9 20
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8 Сан-Хосе 19 5 14 14
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Сиэтл – Рейнджерс
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