Овечкин признан первой звездой матча с «Вегасом»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (5:2).

39-летний россиянин оформил хет-трик, забив один гол в пустые ворота. Второй звездой встречи стал вратарь «Кэпиталз» Логан Томпсон, отразивший 39 бросков. Третья звезда — форвард «Голден Найтс» Томаш Гертл, у которого результативная передача.

В текущем сезоне Овечкин провел 17 матчей в НХЛ и набрал 23 (13+10) очка.