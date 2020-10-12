«Вегас» готов обменять Шмидта

«Вегас» ведет переговоры по обмену защитника Нэйта Шмидта, сообщает в Twitter журналист Давид Паньотта. Одним из претендентов на 29-летнего американца является «Флорида».

«Вегас» хочет расчистить платежную ведомость, что иметь возможность подписать бывшего капитана «Сент-Луиса» Алекса Пьетранджело. Перед сезоном-2019/2020 Шмидт заключил 6-летний контракт с «Вегасом» на общую сумму 35,7 миллиона долларов (5,95 млн за сезон).