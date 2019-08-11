"У вас была только одна работа..." НХЛ вручила Ленеру трофей, перепутав команду

Вратарь Робин Ленер получил "Билл Мастертон Трофи", на котором была перепутана его команда. Награда вручается в НХЛ ежегодно с 1968 года за выдающееся спортивное мастерстерство и верность хоккею.

На трофее Ленера было указано, что он получил его в составе "Нью-Йорк Рейнджерс", хотя на самом деле - "Нью-Йорк Айлендерс".

"У вас была только одна работа..." - подписал снимок трофея Ленер в Twitter.

Ленер летом перешел из "Айлендерс" в "Чикаго".