"У вас была только одна работа..." НХЛ вручила Ленеру трофей, перепутав команду

Вратарь Робин Ленер получил "Билл Мастертон Трофи", на котором была перепутана его команда. Награда вручается в НХЛ ежегодно с 1968 года за выдающееся спортивное мастерстерство и верность хоккею.
На трофее Ленера было указано, что он получил его в составе "Нью-Йорк Рейнджерс", хотя на самом деле - "Нью-Йорк Айлендерс".
"У вас была только одна работа..." - подписал снимок трофея Ленер в Twitter.
Ленер летом перешел из "Айлендерс" в "Чикаго".
You had one job...🤔 pic.twitter.com/fmzYQWKuFf— Robin Lehner (@RobinLehner) August 10, 2019
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