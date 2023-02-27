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Сегодня, 03:11

Тротц летом займет пост генменеджера «Нэшвилла»

Сергей Разин
корреспондент
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Барри Тротц.
Фото Global Look Press

Известный тренер Барри Тротц займет пост генерального менеджера «Нэшвилла», сообщается на официальном сайте клуба.

59-летний специалист займет должность 1 июля после того, как Дэвид Пойл покинет свой пост. При этом Пойл являлся единственным генменеджером в истории «Предаторз».

Тротц работал главным тренером «Нэшвилла» с 1997 по 2004 год. Также он тренировал «Вашингтон» (2014-2018) и «Айлендерс» (2018-2022). Вместе с «Кэпиталз» канадец выигрывал Кубок Стэнли в сезоне-2017/18.

НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
Барри Тротц
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