Тротц летом займет пост генменеджера «Нэшвилла»

Известный тренер Барри Тротц займет пост генерального менеджера «Нэшвилла», сообщается на официальном сайте клуба.

59-летний специалист займет должность 1 июля после того, как Дэвид Пойл покинет свой пост. При этом Пойл являлся единственным генменеджером в истории «Предаторз».

Тротц работал главным тренером «Нэшвилла» с 1997 по 2004 год. Также он тренировал «Вашингтон» (2014-2018) и «Айлендерс» (2018-2022). Вместе с «Кэпиталз» канадец выигрывал Кубок Стэнли в сезоне-2017/18.