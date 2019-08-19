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Три поколения Тарасенко с Кубком Стэнли

09:38

«Сибирь» в официальном Twitter опубликовала совместное фото нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко и с отцом и дедом у Кубка Стэнли. Сегодня Тарасенко привез Кубок Стэнли в Новосибирск.

Отец Владимира Тарасенко Андрей входит в тренерский штаб «Сибири», а дед — Владимир Тарасенко-старший долгое время работал в новосибирской ДЮСШ.

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