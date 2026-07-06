Цыплаков — об игре за «Нью-Джерси»: «Мне не дали шанса проявить себя, просто доигрывал сезон»

Нападающий «Калгари» Максим Цыплаков в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями от игры за «Нью-Джерси».

— Как отреагировали на обмен в «Девилз» по ходу сезона?

— Я сам запросил обмен, поэтому не удивился такому решению и просто ждал нового вызова. В «Нью-Джерси» мне тоже не дали шанса проявить себя, я просто доигрывал сезон.

— Вы сами хотели отправиться в «Девилз»?

— Нет, у меня не было какого-то определенного списка желаемых команд. Об этом никогда не говорят и не предупреждают.

23 июня «Нью-Джерси» обменял Цыплакова в «Калгари».

27-летний нападающий в 22 матчах за «Дэвилз» отметился одним голом и одной результативной передачей.