Цыплаков — об игре за «Нью-Джерси»: «Мне не дали шанса проявить себя, просто доигрывал сезон»
Нападающий «Калгари» Максим Цыплаков в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями от игры за «Нью-Джерси».
— Как отреагировали на обмен в «Девилз» по ходу сезона?
— Я сам запросил обмен, поэтому не удивился такому решению и просто ждал нового вызова. В «Нью-Джерси» мне тоже не дали шанса проявить себя, я просто доигрывал сезон.
— Вы сами хотели отправиться в «Девилз»?
— Нет, у меня не было какого-то определенного списка желаемых команд. Об этом никогда не говорят и не предупреждают.
23 июня «Нью-Джерси» обменял Цыплакова в «Калгари».
27-летний нападающий в 22 матчах за «Дэвилз» отметился одним голом и одной результативной передачей.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|7
|5
|2
|11
|2
|Рейнджерс
|7
|5
|2
|10
|3
|Питтсбург
|6
|3
|3
|7
|4
|Вашингтон
|5
|3
|2
|6
|5
|Коламбус
|4
|2
|2
|4
|6
|Айлендерс
|5
|2
|3
|4
|7
|Нью-Джерси
|5
|2
|3
|4
|8
|Филадельфия
|7
|0
|7
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Оттава
|6
|5
|1
|10
|2
|Тампа-Бэй
|5
|4
|1
|8
|3
|Бостон
|6
|4
|2
|8
|4
|Торонто
|6
|3
|3
|7
|5
|Баффало
|6
|3
|3
|6
|6
|Флорида
|6
|2
|4
|6
|7
|Монреаль
|5
|2
|3
|5
|8
|Детройт
|5
|1
|4
|3
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|6
|4
|2
|9
|2
|Юта
|6
|4
|2
|8
|3
|Виннипег
|5
|3
|2
|7
|4
|Колорадо
|5
|3
|2
|6
|5
|Нэшвилл
|5
|2
|3
|6
|6
|Сент-Луис
|5
|2
|3
|5
|7
|Даллас
|5
|2
|3
|5
|8
|Чикаго
|6
|1
|5
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|7
|5
|2
|10
|2
|Эдмонтон
|5
|4
|1
|9
|3
|Анахайм
|5
|4
|1
|8
|4
|Сиэтл
|6
|4
|2
|8
|5
|Сан-Хосе
|5
|3
|2
|6
|6
|Ванкувер
|7
|2
|5
|4
|7
|Лос-Анджелес
|4
|0
|4
|2
|8
|Калгари
|5
|0
|5
|0
Результаты / календарь
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16.10
17.10
18.10
|13.10
|02:00
|Нью-Джерси – Оттава
|1 : 4
|13.10
|03:00
|Миннесота – Вегас
|4 : 2
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