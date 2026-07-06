Минтюков подписал 5-летний контракт с «Анахаймом»

«Анахайм» подписал новый контракт с российским защитником Павлом Минтюковым, сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение «Дакс» с 22-летним хоккеистом рассчитано на 5 лет и будет действовать до конца сезона-2030/31.

В сезоне-2025/26 Минтюков провел 73 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 22 (8+14) очка. В плей-офф защитник сыграл 12 матчей, не отметившись результативными действиями.

Всего в НХЛ Минтюков провел 204 матча за «Анахайм» и набрал 69 (17+52) очков. «Анахайм» выбрал Минтюкова в первом раунде драфта НХЛ 2022 года под общим 10-м номером.