Цыплаков — об обмене в «Калгари»: «Жду момента, когда приеду туда и мы обговорим все детали»

Нападающий Максим Цыплаков рассказал «СЭ» о деталях обмена в «Калгари».

— Не было ли мыслей вернуться в КХЛ после таких американских гонок?

— Нет, мыслей о возвращении в Россию не было. У меня еще год контракта, и я буду цепляться за новый шанс в «Калгари».

— Успели ли пообщаться с руководством «Калгари»? Как прошел ваш диалог?

— Да, я пообщался с генеральным менеджером и главным тренером. Жду момента, когда приеду туда и мы обговорим все детали.

— В какой роли они видят вас?

— Пока не было об этом разговора.

— Какие цели стоят перед командой на следующий год?

— Честно говоря, не знаю, потому что еще не был там. Возможно, клуб находится на этапе перестройки и не будет смотреть в сторону плей-офф, а может быть, мы поборемся за плей-офф.

23 июня «Нью-Джерси» обменял Цыплакова в «Калгари».

27-летний нападающий в 22 матчах за «Дэвилз» отметился 1 голом и 1 результативной передачей.