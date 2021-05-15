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Тренер «Вашингтона» прокомментировал спад результативности Овечкина

08:35
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Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт отметил, что не наблюдает спада в игре российского нападающего Александра Овечкина. По его словам, капитан все также хорош.

«Он очень быстрый, когда катит. И жёсткий, когда играет в тело. Я уже не говорю о его бросках. Они всегда опасны. Я не вижу признаков спада», — приводит слова Лавиолетта сайт НХЛ.

Овечкин набрал 42 (24+18) очка в 45 матчах регулярки. Впервые в своей карьере в НХЛ он не преодолел рубеж в 30 шайб за сезон.

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