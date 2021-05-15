Михеев признан 3-й звездой матча «Виннипег» — «Торонто»
05:46
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Виннипег» — «Торонто» (4:2). Третьей звездой встречи признан российский нападающий «Мэйпл Ливз» Илья Михеев. Он поучаствовал в обеих шайбах своей команды, отметившись голом и голевой передачей.
Второй звездой стал Адам Лаури, сделавший голевую передачу. Первой звездой признан Кайл Коннор, который оформил дубль.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю