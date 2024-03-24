Тренер «Торонто» Киф: «С Самсоновым все в порядке»

Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф прокомментировал состояние вратаря Ильи Самсонова после игры с «Эдмонтоном» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Кажется, с ним все в порядке. Он получил повреждение. Это даже не близко с тем, о чем я подумал сначала. Не могу сказать больше подробностей, но с ним все будет хорошо. Он ничего не пропустит», — цитирует Кифа пресс-служба НХЛ.

Самсонов получил травму за 3 минуты до конца третьего периода после гола Леона Драйзайтля. В попытке отразить бросок соперника Самсонов заработал повреждение и покинул лед. Вместо него на площадку вышел Мартин Джонс. Самсонов отбил 31 бросок, Джонс сделал 5 спасений.