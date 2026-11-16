«Вегас» — «Ванкувер»: видеообзор матча НХЛ

«Ванкувер» одержал победу над «Вегасом» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

В составе победителей по дублю оформили Линус Карлссон и Филип Хитил. Еще по одной шайбе забросили Элиас Петтерссон и Дрю О'Коннор. Брок Босер сделал две результативные передачи, а Петтерссон завершил игру с двумя очками (1+1).

У хозяев отличились Виктор Улофссон, Брейден Боуман и Марк Стоун. Митч Марнер отметился двумя голевыми передачами.

«Ванкувер» прервал серию из семи поражений подряд. Команда набрала 9 очков и занимает последнее место в Западной конференции. «Вегас» с 29 очками располагается на третьей строчке.