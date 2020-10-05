Стром может не получить квалификационного предложения от «Рейнджерс»

Нападающий «Рейнджерс» Райан Стром может выйти на рынок свободных агентов. Клуб пока не решил, будет ли сделано квалификационное предложение 27-летнему канадцу, сообщает New York Post.

В прошедшем сезоне Стром установил личный рекорд результативности, набрав 59 (18+41) очков в 70 матчах.

Тем временем, клуб из Нью-Йорка планирует сделать предложения другим игрокам, которые находятся в статусе ограниченно свободных агентов: Александру Георгиеву, Тони Дианджело и Брендану Лемье.