«Нью-Джерси» нанес гостевое поражение «Сент-Луису», у Бучневича гол

«Нью-Джерси» победил «Сент-Луис» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

У хозяев заброшенной шайбой отметился российский нападающий Павел Бучневич. В сезоне-2025/26 30-летний россиянин в 59 матчах набрал 36 (13+23) очков.

У гостей отличились Тимо Майер, Дуги Хэмилтон и Нико Хишир.

У «Нью-Джерси» прервалась серия из пяти поражений подряд. Он занимает 15-е место в таблице Восточной конференции с 60 очками после 60 игр. «Сент-Луис» (51 очко после 59 встреч) располагается на 15-м месте в Западной конференции.

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