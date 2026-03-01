Бучневич забил 13-й гол в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич забросил шайбу в ворота «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

30-летний россиянин отличился на 59-й минуте и сделал счет 1:2.

В сезоне-2025/26 Бучневич в 59 матчах набрал 36 (13+23) очков. Его результативная серия составляет четыре игры.

НХЛ. Регулярный чемпионат

1 марта, 01:00. Enterprise Center (Сент-Луис) Сент-Луис Нью-Джерси

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