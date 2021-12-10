Гол Барбашева помог «Сент-Луису» обыграть «Детройт»

«Сент-Луис» переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. «Боюз» одержали втроую победу подряд. «Ред Уингз» потерпели второе поражение кряду.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев отметился голом. Другой россиянин Павел Бучневич принял участие в этой голевой атаке, сделав результативный пас.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Детройт» — 6:2 (2:0, 1:1, 3:1)

Голы: Фаббри — 7 (Раймонд, Ларкин), 24:17 — 2:1. Парэйко — 2 (Джошуа, Миккола), 36:01 — 3:1. Барбашев — 9 (Крюг, Бучневич), 50:11 — 5:1. Фаббри — 8 (Раймонд, Гронек), 55:27 — 5:2. Сканделла — 1 (п.в.), 59:54 — 6:2.

Вратари: Линдгрен — Неделькович (Грайсс, 40:00, 56:25).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 26 (10+8+8) — 31 (9+9+13).

Наши: Барбашев (17.32/2/+1), Бучневич (19.17/3/+1), Тарасенко (20.44/1/-1) — Наместников (16.50/0/-1).

10 декабря. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.