Самсонов допустил результативную ошибку в матче против «Юты»

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Юту».

На 10-й минуте при счете 1:0 вратарь «Голден Найтс» Илья Самсонов выкатился из ворот на правый круг вбрасывания, но отдал передачу на соперника на синей линии. Алекс Керфут поразил пустые ворота, при этом «Юта» играла в меньшинстве.

Без учета этого матча 27-летний россиянин провел 8 матчей в НХЛ, отразив 93,8 процента бросков при коэффициенте надежности 3.08.