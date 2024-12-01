Капризов забросил 15-ю шайбу в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился голом на 9-й минуте 2-го периода матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом».

Эта шайба стала для 27-летнего хоккеиста 15-й в текущем сезоне, в общей сложности Капризов набрал 38 (15+23) очков в 23 встречах.

«Миннесота» в овертайме переиграла «Нэшвилл» со счетом 3:2, набрала 34 очка и идет 2-й в Западной конференции.