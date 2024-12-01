Коваленко забросил 4-ю шайбу в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Колорадо» Николай Коваленко отметился голом на 8-й минуте 1-го периода матча регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном».

Эта шайба стала для 25-летнего хоккеиста 4-й в текущем сезоне, в общей сложности на счету Коваленко 8 (4+4) очков в 24 встречах.

Встреча продолжается на стадионе «Болл-Арена» в Денвере. Счет — 1:1.