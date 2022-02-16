Романов на тренировке устроил потасовку с одноклубником по «Монреалю»

У защитника «Монреаля» Александра Романова произошел конфликт с партнером по команде на тренировке. Россиянин повздорил с нападающим Седриком Пакеттом.

Видео инцидента в Twitter опубликовал журналист Марк-Андре Перро.

J'ai juste pogn? le dernier coup de poing mais les choses ont escalad? entre Romanov et Paquette pic.twitter.com/tZ8SLThpii — Marc-Andr? Perreault (@MA_PerreaultTVA) February 16, 2022

В текущем сезоне Романов провел 45 матчей, в которых набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности «-13».

В настоящий момент «Монреаель» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 23 очка после 48 игр.