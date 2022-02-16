Генменеджер «Вегаса» прокомментировал слухи о возвращении Флери

Генеральный менеджер «Вегаса» Келли Маккриммон прокомментировал информацию о возможном возвращении в клуб голкипера «Чикаго» Марка-Андре Флери.

«Этим слухам нельзя верить. Обычно я не комментирую такие вещи, но вокруг этой темы может быть очень много разговоров, поэтому я хочу, чтобы люди знали, что ничего такого не будет», — приводит слова Маккриммона Las Vegas Review-Journal.

В «Чикаго» Флери обменяли 27 июля прошлого года как раз из «Вегас Голден Найтс».

Нынешний сезон — последний по трехлетнему контракту Флери на 21 миллион долларов (среднегодовая стоимость — 7 миллионов), который он подписал 13 июля 2018 года с «Голден Найтс».