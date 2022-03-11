Барабанов хочет продлить контракт с «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе» пока не вел переговоры с нападающим Александром Барабановым о продлении контракта. Сам 27-летний хоккеист хотел бы остаться в команде из Калифорнии, сообщает журналист Шенг Пенг.

Контракт Барабанова с кэпхитом в 1 миллион долларов действует до лета. Он может получить статус неограниченно свободного агента.

В нынешнем сезоне вингер провел 49 матчей, в которых набрал 29 (9+20) очков при показателе полезности «минус 2».

Напомним, что он оказался в стане «Сан-Хосе» по ходу прошлого сезона в результате обмена с «Торонто». Летом россиянин продлил контракт с «Акулами» на год.