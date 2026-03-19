«Нью-Джерси» выиграл у «Рейнджерс», Грицюк и Гавриков забили голы

«Нью-Джерси» переиграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. Игра прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Российский защитник хозяев Владислав Гавриков забросил одну шайбу. Теперь у 30-летнего россиянина 31 (14+17) очко в 68 матчах этого сезона.

У «Дэвилз» голом отметился российский нападающий Арсений Грицюк. У 25-летнего россиянина теперь 30 (13+17) очков в 64 играх сезона.

Также у гостей забили Нико Хишир, Коннор Браун, Тимо Майер, Джек Хьюз и Йеспер Братт. У хозяев помимо россиянина отличились Мика Зибанежад и Конор Шири.

«Нью-Джерси» одержал третью победу подряд и с 72 очками в 68 матчах занимает 13-е место в Восточной конференции. «Рейнджерс» идут последними — 64 очка в 68 играх.