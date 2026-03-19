«Нью-Джерси» выиграл у «Рейнджерс», Грицюк и Гавриков забили голы
«Нью-Джерси» переиграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. Игра прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.
Российский защитник хозяев Владислав Гавриков забросил одну шайбу. Теперь у 30-летнего россиянина 31 (14+17) очко в 68 матчах этого сезона.
У «Дэвилз» голом отметился российский нападающий Арсений Грицюк. У 25-летнего россиянина теперь 30 (13+17) очков в 64 играх сезона.
Также у гостей забили Нико Хишир, Коннор Браун, Тимо Майер, Джек Хьюз и Йеспер Братт. У хозяев помимо россиянина отличились Мика Зибанежад и Конор Шири.
«Нью-Джерси» одержал третью победу подряд и с 72 очками в 68 матчах занимает 13-е место в Восточной конференции. «Рейнджерс» идут последними — 64 очка в 68 играх.
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Хоккей
|Столичный дивизион
|И
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|О
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|1
|1
|0
|2
|2
|Коламбус
|1
|1
|0
|2
|3
|Нью-Джерси
|1
|1
|0
|2
|4
|Рейнджерс
|2
|1
|1
|2
|5
|Каролина
|1
|0
|1
|1
|6
|Филадельфия
|2
|0
|2
|1
|7
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|8
|Айлендерс
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|2
|1
|1
|3
|2
|Бостон
|1
|1
|0
|2
|3
|Монреаль
|1
|1
|0
|2
|4
|Торонто
|2
|1
|1
|2
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|7
|Баффало
|1
|0
|1
|0
|8
|Тампа-Бэй
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|1
|1
|0
|2
|2
|Колорадо
|1
|1
|0
|2
|3
|Миннесота
|1
|1
|0
|2
|4
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|5
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Нэшвилл
|1
|0
|1
|0
|8
|Чикаго
|2
|0
|2
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|2
|1
|1
|3
|2
|Сиэтл
|1
|1
|0
|2
|3
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|4
|Сан-Хосе
|1
|1
|0
|2
|5
|Ванкувер
|2
|1
|1
|2
|6
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|7
|Лос-Анджелес
|1
|0
|1
|0
|8
|Калгари
|1
|0
|1
|0
Результаты / календарь
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
|3.10
|01:30
|Детройт – Рейнджерс
|- : -
|3.10
|02:00
|Каролина – Вашингтон
|- : -
|3.10
|03:00
|Виннипег – Бостон
|- : -
|3.10
|04:00
|Даллас – Сент-Луис
|- : -
|3.10
|05:00
|Вегас – Анахайм
|- : -
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