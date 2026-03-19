«Питтсбург» в овертайме проиграл «Каролине», Малкин сделал голевую передачу

«Каролина» одержала победу над «Питтсбургом» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 ОТ. Игра прошла на арене «Леново Центр» в Роли.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился голевой передачей. Теперь у 39-летнего россиянина 51 (15+36) очко в 48 играх этого сезона.

В основное время у «Харрикейнз» голами отметились Джордан Мартинук, Джексон Блэйк, Тэйлор Холл, Логан Стэнковен и К`Андре Миллер, а у гостей дубль оформил Эрик Карлссон и по одной шайбе забросили Сидни Кросби, Брайан Раст и Бенджамин Киндел. В овертайме победный гол забил Шон Уокер.

«Каролина» набрала 92 очка в 68 матчах и лидирует в Восточной конференции. «Питтсбург» идет на пятой строчке — 84 очка в 68 играх.