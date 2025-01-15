«Питтсбург» потерпел поражение от «Сиэтла», Малкин набрал одно очко

«Питтсбург» на своем льду проиграл «Сиэтлу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4. «Пингвинз» потерпели третье поражение подряд.

Российский нападающий Евгений Малкин отметился одной результативной передачей. Теперь у 38-летнего россиянина 33 (8+25) очка в 42 играх этого сезона.