«Вашингтон» обыграл «Анахайм», Овечкин не набрал очков

«Вашингтон» выиграл у «Анахайма» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

Заброшенными шайбами отметились Брендон Духайм, Джон Карлсон и Итэн Фрэнк.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин не отметился результативными действиями.

«Вашингтон» набрал 63 очка в 44 матчах и лидирует в Восточной конференции. «Анахайм» располагается на 12-й строчке в Западной конференции — 41 очко в 44 играх.