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Сегодня, 05:41

«Сан-Хосе» переиграл «Детройт», Георгиев сделал 25 сэйвов, Тарасенко оформил дубль

Даниил Аршавский
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«Сан-Хосе» на выезде обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

За «Шаркс» шайбы забросили Ян Рутта, Нико Штурм, Вильям Эклунд, Микаэль Гранлунд, Тайлер Тоффоли и Марио Ферраро. Российский голкипер команды Александр Георгиев отразил 25 из 28 бросков соперников.

У «Ред Уингз» дублем отличился Владимир Тарасенко, еще один гол забил Лукас Рэймонд.
В нынешнем сезоне на счету 33-летнего Тарасенко 20 (8+12) очков в 42 играх.

«Сан-Хосе» набрал 34 очка в 46 матчах и занимает 14-е место в Западной конференции, «Детройт» идет 11-м на «Западе» с 44 баллами в 43 встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Сан-Хосе» — 3:6 (0:2, 1:0, 2:4)

Голы: Рутта — 2 (Смит, Веннберг), 1:45 — 0:1. Штурм — 5 (мен., Эклунд, Власик), 17:41 — 0:2. Тарасенко — 5 (Эдвинссон, Берггрен), 21:28 — 1:2. Эклунд — 10 (Селебрини, Тоффоли), 40:26 — 1:3. Тарасенко — 6 (Густафссон, Велено), 46:05 — 2:3. Гранлунд — 12 (бол., Селебрини), 47:43 — 2:4. Раймонд — 18 (Ларкин), 49:56 — 3:4. Тоффоли — 16 (Эклунд), 50:57 — 3:5. Ферраро — 4 (п.в.), 58:22 — 3:6.

Вратари: Хуссо (56:37 — 58:22) — Георгиев.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 28 (12+6+10) — 24 (6+9+9).

Наши: Тарасенко (16.31/4/0) — -.

15 января. Детройт. Little Caesars Arena. 19515 зрителей.

Александр Георгиев
Владимир Тарасенко (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Сан-Хосе Шаркс
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3 Каролина 44 26 18 55
4 Коламбус 44 21 23 48
5 Филадельфия 45 19 26 44
6 Питтсбург 46 18 28 44
7 Рейнджерс 42 20 22 42
8 Айлендерс 43 17 26 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 45 27 18 56
2 Флорида 44 25 19 53
3 Тампа-Бэй 42 23 19 49
4 Бостон 46 22 24 49
5 Оттава 43 22 21 47
6 Монреаль 42 20 22 44
7 Детройт 43 20 23 44
8 Баффало 43 16 27 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 44 29 15 61
2 Миннесота 44 27 17 58
3 Даллас 43 28 15 57
4 Колорадо 44 26 18 53
5 Сент-Луис 44 20 24 44
6 Юта 42 18 24 43
7 Нэшвилл 42 13 29 33
8 Чикаго 44 14 30 30
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