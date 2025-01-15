«Сан-Хосе» переиграл «Детройт», Георгиев сделал 25 сэйвов, Тарасенко оформил дубль
«Сан-Хосе» на выезде обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.
За «Шаркс» шайбы забросили Ян Рутта, Нико Штурм, Вильям Эклунд, Микаэль Гранлунд, Тайлер Тоффоли и Марио Ферраро. Российский голкипер команды Александр Георгиев отразил 25 из 28 бросков соперников.
У «Ред Уингз» дублем отличился Владимир Тарасенко, еще один гол забил Лукас Рэймонд.
В нынешнем сезоне на счету 33-летнего Тарасенко 20 (8+12) очков в 42 играх.
«Сан-Хосе» набрал 34 очка в 46 матчах и занимает 14-е место в Западной конференции, «Детройт» идет 11-м на «Западе» с 44 баллами в 43 встречах.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Сан-Хосе» — 3:6 (0:2, 1:0, 2:4)
Голы: Рутта — 2 (Смит, Веннберг), 1:45 — 0:1. Штурм — 5 (мен., Эклунд, Власик), 17:41 — 0:2. Тарасенко — 5 (Эдвинссон, Берггрен), 21:28 — 1:2. Эклунд — 10 (Селебрини, Тоффоли), 40:26 — 1:3. Тарасенко — 6 (Густафссон, Велено), 46:05 — 2:3. Гранлунд — 12 (бол., Селебрини), 47:43 — 2:4. Раймонд — 18 (Ларкин), 49:56 — 3:4. Тоффоли — 16 (Эклунд), 50:57 — 3:5. Ферраро — 4 (п.в.), 58:22 — 3:6.
Вратари: Хуссо (56:37 — 58:22) — Георгиев.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 28 (12+6+10) — 24 (6+9+9).
Наши: Тарасенко (16.31/4/0) — -.
15 января. Детройт. Little Caesars Arena. 19515 зрителей.
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Питтсбург – Сиэтл
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Вашингтон – Анахайм
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Детройт – Сан-Хосе
|3 : 6
|15.01
|03:00
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Бостон – Тампа-Бэй
|6 : 2
|15.01
|03:00
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Коламбус – Филадельфия
|3 : 2 Б
|15.01
|03:30
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Айлендерс – Оттава
|0 : 2
|15.01
|03:30
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Нью-Джерси – Флорида
|1 : 2 Б
|15.01
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Виннипег – Ванкувер
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|15.01
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Сент-Луис – Калгари
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