«Флорида» переиграла «Питтсбург». Бобровский сделал 25 сэйвов

Читать «СЭ» в

«Флорида» на выезде выиграла у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Пантерз» одержали третью победу подряд.

Российский голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 25 из 27 бросков по своим воротам.

«Флорида» набрала 72 очка и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Питтсбург» идет на 12-й строчке — 53 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Флорида» — 2:5 (0:0, 1:4, 1:1)

Голы: Ткачак — 18 (Родригес, Форслинг), 24:28 — 0:1. Гаджович — 2 (Монтур, Стенлунд), 25:02 — 0:2. Экблад — 3 (бол., Ткачак, Родригес), 28:27 — 0:3. Лунделл — 5 (Ткачак, Казинс), 33:02 — 0:4. Гюнцель — 23 (Руведел, Кросби), 35:24 — 1:4. Лунделл — 6 (Луостаринен), 45:35 — 1:5. Людвиг — 1 (О`Коннор, Эллер), 46:07 — 2:5.

Вратари: Джерри — Бобровский.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 27 (3+11+13) — 23 (4+12+7).

Наши: Малкин (17.57/2/-1) — Куликов (12.48/2/0).

15 февраля. Питтсбург. PPG Paints Arena.