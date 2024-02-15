«Флорида» переиграла «Питтсбург». Бобровский сделал 25 сэйвов
«Флорида» на выезде выиграла у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Пантерз» одержали третью победу подряд.
Российский голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 25 из 27 бросков по своим воротам.
«Флорида» набрала 72 очка и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Питтсбург» идет на 12-й строчке — 53 очка.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Флорида» — 2:5 (0:0, 1:4, 1:1)
Голы: Ткачак — 18 (Родригес, Форслинг), 24:28 — 0:1. Гаджович — 2 (Монтур, Стенлунд), 25:02 — 0:2. Экблад — 3 (бол., Ткачак, Родригес), 28:27 — 0:3. Лунделл — 5 (Ткачак, Казинс), 33:02 — 0:4. Гюнцель — 23 (Руведел, Кросби), 35:24 — 1:4. Лунделл — 6 (Луостаринен), 45:35 — 1:5. Людвиг — 1 (О`Коннор, Эллер), 46:07 — 2:5.
Вратари: Джерри — Бобровский.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 27 (3+11+13) — 23 (4+12+7).
Наши: Малкин (17.57/2/-1) — Куликов (12.48/2/0).
15 февраля. Питтсбург. PPG Paints Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|53
|34
|19
|71
|2
|Каролина
|52
|30
|22
|65
|3
|Филадельфия
|54
|29
|25
|64
|4
|Нью-Джерси
|52
|27
|25
|58
|5
|Айлендерс
|53
|22
|31
|57
|6
|Вашингтон
|52
|23
|29
|54
|7
|Питтсбург
|50
|23
|27
|53
|8
|Коламбус
|52
|16
|36
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|53
|32
|21
|74
|2
|Флорида
|53
|34
|19
|72
|3
|Тампа-Бэй
|54
|29
|25
|63
|4
|Торонто
|51
|27
|24
|62
|5
|Детройт
|52
|27
|25
|60
|6
|Монреаль
|53
|22
|31
|52
|7
|Баффало
|52
|23
|29
|50
|8
|Оттава
|49
|22
|27
|46
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|53
|33
|20
|72
|2
|Колорадо
|54
|33
|21
|70
|3
|Виннипег
|51
|32
|19
|69
|4
|Сент-Луис
|52
|28
|24
|58
|5
|Нэшвилл
|53
|27
|26
|56
|6
|Миннесота
|52
|24
|28
|53
|7
|Аризона
|51
|23
|28
|50
|8
|Чикаго
|53
|14
|39
|31
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|54
|36
|18
|78
|2
|Вегас
|53
|31
|22
|68
|3
|Эдмонтон
|49
|31
|18
|63
|4
|Лос-Анджелес
|50
|24
|26
|58
|5
|Калгари
|53
|25
|28
|55
|6
|Сиэтл
|53
|22
|31
|54
|7
|Анахайм
|52
|18
|34
|38
|8
|Сан-Хосе
|52
|14
|38
|33
|15.02
|03:30
|
Питтсбург – Флорида
|2 : 5
|15.02
|03:30
|
Виннипег – Сан-Хосе
|1 : 0
|15.02
|05:30
|
Аризона – Миннесота
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|53
|90
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|54
|87
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|53
|77
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|50
|42
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|53
|39
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|53
|34
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|1
|2