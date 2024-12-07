Панарин вошел в десятку лучших российских бомбардиров в истории НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин вошел в десятку лучших российских бомбардиров в истории НХЛ.

33-летний хоккеист забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу. Его признали лучшим игроком встречи. Теперь в активе Панарина 32 (15+17) очка в 25 матчах текущего сезона.

Кроме того, на счету Панарина теперь 813 (280+533) результативных баллов в 697 играх за карьеру в НХЛ. Форвард вошел в топ-10 лучших российских бомбардиров в истории НХЛ, обойдя Сергея Гончара (811 очков).

Лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ остается форвард «Вашингтона» Александр Овечкин — 1575 (868+707) очков. Также в тройку входят Евгений Малкин (1320) и Сергей Федоров (1179).