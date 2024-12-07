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Сегодня, 07:34

Капризов набрал 40 очков в сезоне НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Кирилл Капризов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов достиг отметки в 40 набранных очков в этом сезоне НХЛ.

27-летний россиянин в матче регулярного чемпионата против «Анахайма» сделал две голевые передачи, поучаствовав в первом и втором голах команды. На 5-й минуте второго периода «Уайлд» реализовали большинство — забил Марко Росси, а затем за 2 минуты Мэттью Болди оформил дубль, когда команды играли в равных составах. Счет в игре — 3:0.

Теперь у российского форварда 35 результативных пасов. Всего за сезон он набрал 41 (16+25) очков.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 26 18 8 38
2 Нью-Джерси 29 18 11 38
3 Каролина 26 17 9 35
4 Рейнджерс 25 14 11 29
5 Филадельфия 26 12 14 27
6 Питтсбург 28 11 17 26
7 Коламбус 25 11 14 25
8 Айлендерс 27 9 18 25
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 26 16 10 34
2 Флорида 27 16 11 34
3 Бостон 28 14 14 31
4 Тампа-Бэй 24 13 11 28
5 Баффало 26 11 15 25
6 Оттава 25 11 14 24
7 Детройт 26 10 16 24
8 Монреаль 26 10 16 23
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 25 17 8 38
2 Виннипег 27 19 8 38
3 Даллас 25 16 9 32
4 Колорадо 27 14 13 28
5 Сент-Луис 27 13 14 28
6 Юта 25 10 15 24
7 Нэшвилл 27 7 20 20
8 Чикаго 26 8 18 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 27 17 10 37
2 Лос-Анджелес 26 15 11 33
3 Калгари 27 13 14 31
4 Ванкувер 24 13 11 30
5 Эдмонтон 26 14 12 30
6 Сиэтл 28 13 15 27
7 Сан-Хосе 29 10 19 25
8 Анахайм 24 10 14 23
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7.12 03:00
Рейнджерс – Питтсбург
 4 : 2
7.12 03:00
Торонто – Вашингтон
 1 : 3
7.12 03:00
Нью-Джерси – Сиэтл
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Вегас – Даллас
 - : -
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Анахайм – Миннесота
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