Фарм-клуб «Сан-Хосе» обыграл «Техас», Самсонов сделал 24 сэйва

«Сан-Хосе Барракуда» переиграл «Техас Старс» в матче регулярного чемпионата АХЛ — 4:2. Игра прошла на арене «H-E-B Центр» в Сидар-Парке.

Российский голкипер гостей Илья Самсонов отразил 24 из 26 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.

«Сан-Хосе» набрал 16 очков в 18 матчах и занимает 8-е место в Тихоокеанском дивизионе. «Техас» идет последним в Центральном дивизионе — 14 очков в 18 играх.

АХЛ

Регулярный чемпионат

«Техас Старс» — «Сан-Хосе Барракуда» — 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)