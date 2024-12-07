«Рейнджерс» — «Питтсбург»: видеообзор матча

«Рейнджерс» дома обыграли «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

«Рейнджерс» с 29 очками в 25 матчах занимает 7-е место в Восточной конференции. «Питтсбург» идет на 10-й строчке — 26 очков в 28 играх.