«Ограничений нет. Выходи, гуляй». Гончар рассказал о ситуации с коронавирусом в Далласе

Бывший защитник сборной России и ряда клубов НХЛ Сергей Гончар рассказал о том, как протекает карантин в Далласе, где сейчас проживает он со своей семьей.

— Как обстоят дела с эпидемией коронавируса в Далласе, где живет ваша семья, и в Питтсбурге — городе вашего клуба? О беде в Нью-Йорке, серьезных проблемах в Калифорнии и штате Вашингтон мы слышали, а вот Техас и Пенсильвания в сводках новостей не фигурируют.

— В Далласе, где я сейчас нахожусь, слава богу, обстановка получше. Домашний карантин люди соблюдают сами — никаких ограничений по передвижению нет, как нет и полиции на улицах. Пожалуйста — выходи, гуляй. Погода у нас сейчас отличная, вчера было под 30 градусов. На улице много народу — единственное, все стараются близко друг к другу не подходить. Если даже остановились поговорить, стоят друг от друга на расстоянии в пару-тройку метров, чтобы, не дай бог, друг друга не заразить.

— А что закрыто?

— Закрыты торговые центры, кинотеатры. Дети в школу не ходят, занимаются по компьютеру дома. Эпидемия началась как раз во время каникул, и школьникам сказали просто с них не возвращаться. Кафе и рестораны закрыты, уже недели две — только в режиме доставки.

Продуктовые магазины работают. Какого-то сумасшедшего ажиотажа, связанного с коронавирусом, нет. Может, разве что в самом начале, когда пошла первая информационная волна, не то чтобы в магазинах ничего не было, — но пропали определенные продукты и товары. Почему-то разобрали туалетную бумагу. Но это было один-два дня, не более.

А сейчас все спокойно. Все приходят и покупают в нужных количествах все, что нужно. Единственное — у входа в магазина стоит полицейский и контролирует, чтобы совпадало число одновременно входящих и выходящих оттуда. Цель — чтобы в магазине было не очень много народу. (Игорь Рабинер)

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