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«Нью-Джерси» выставил Шнайдера на драфт отказов, чтобы выкупить его контракт

12:26
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Голкипер Кори Шнайдер покинет «Нью-Джерси». Клуб выставил его на драфт отказов с целью расторгнуть контракт, сообщает Twitter «Дэвилз».

У Шнайдера оставалось два года по контракту с зарплатой 6 миллионов долларов за сезон.

В минувшем сезоне 34-летний Шнайдер провел 13 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, одержав три победы. Он отражал 88,7 процента бросков при коэффициенте надежности 3,53.

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