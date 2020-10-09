«Нью-Джерси» выставил Шнайдера на драфт отказов, чтобы выкупить его контракт

Голкипер Кори Шнайдер покинет «Нью-Джерси». Клуб выставил его на драфт отказов с целью расторгнуть контракт, сообщает Twitter «Дэвилз».

У Шнайдера оставалось два года по контракту с зарплатой 6 миллионов долларов за сезон.

В минувшем сезоне 34-летний Шнайдер провел 13 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, одержав три победы. Он отражал 88,7 процента бросков при коэффициенте надежности 3,53.